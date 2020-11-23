那年我到溫哥華探望母親，她說要帶我到她家附近的酒樓吃點心：「這麼近，何須乘車，走路就行。」她嘰咕說。

誰知依她所說為近的，對我來說已夠遙遠，尤其是習慣開車和穿高跟鞋的城市女士來說，這段路走得異常辛苦。不出十分鐘，我已要停下來喘氣。

一直走在前面的母親不耐煩地稍微停下來，不一會兒又見她打直腰板，微微挺起胸膛，邁開步伐一逕往前走了！努力跟隨在她背後的我，不禁自慚形穢，母親為人較急躁，但生命力卻比任何人都強，而她的體能就肯定比她的女兒優勝多了。

這年，母親剛滿80歲。

十多年後，母親須住院多月，就是因為過於急躁、缺耐性等電梯，選擇自行跑樓梯時，不慎跌倒而被送到醫院的。託賴！家母只是輕傷，但仍要戴著頸箍，長時間臥床休息。

我很了解她，對於一個大半生都喜愛自己跑跑逛逛的人來說，住醫院跟坐牢沒有兩樣，她悶得發慌了，天天都嚷著要出院，看來我要想想辦法了。

那天，我給母親送來了一份禮物，她看了瞳孔發亮，嘴巴張開笑個不停，那是我從玩具店搜羅的一盒「穿珠仔」。

其後每天母親都在埋首穿珠，料不到她的視力依然良好，毋須戴眼鏡，腦部和手的協調也理想，穿珠靈活；美感更是最值得稱讚的，彩珠的分布有條有理……。母親將一條自製的項鍊送給我，這旋即成為我從此珍而重之的禮物呢。