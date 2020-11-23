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西洋棋皇后的啟發

〈每日驚艷〉張宏

最近追看全球一片讚好的Netflix劇集「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），改編自同名小說，每一集都扣人心弦。女主角從孤兒院的西洋棋神童，一步一步變身成為全球棋后，在西洋棋的男人世界成為耀目新星；但同時承受著不敢告人的藥物倚賴、酗酒、失去生母又失去養母的孤獨。Anya Taylor-Joy以精湛演技及動人的眼神，演活了內向、活在自己世界的天才棋手。

此劇令人追看，還因為貫徹了「有志者事竟成」的奮鬥精神。雖然有很多濫藥、酗酒的元素，但棋后的誕生，第一要素是付出苦功。她投入無數時間鑽研西洋棋，每晚躺在床上思考棋藝，又讀遍棋譜、棋王傳記、西洋棋理論。重要棋局及攻略，例如劇名「后翼棄兵」、「西西里開局」等，背得滾瓜爛熟。

另一成功重點是勇於挑戰自己。她主動參加西洋棋比賽，從學校的棋藝學會開始，一步一步參加全美公開賽、國際大賽，每飛到一處出賽都做足準備，苦苦鑽研棋局，參考對手過往的賽績。為了挑戰全球頂尖棋王博戈夫，更在教練指導下學習改變心態、改進棋藝。

正如Malcolm Gladwell的「一萬小時法則」，無論什麼專業，起碼花一萬小時練習，才能成為耀目新星。同樣道理，棋后登峰造極的成就，既要天才，也要苦練，看到她奮鬥之後終於成功，雖然只是看劇，心中也充滿苦盡甘來的喜悅。

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