1949年建政後，香港 左報兩位記者寫了「金陵春夢」和「侍衛官日記」，以不實訛傳和杜撰，醜化退守台灣的蔣介石。揭祕式爆料，迎合市民八卦心態，兩書風行一時。

五○年代在廣州念中學，最火紅著作是烏克蘭共產黨員奧斯特洛夫斯基的「鋼鐵是怎樣煉成的」，當年青年必讀之書。作者是個瘋狂革命志士，獻身革命，因傷導致全身癱瘓，臥床休息。主人公又以義大利名著「牛虻」為自己偶像，於是又帶紅了「牛虻」一書，因書中揭露天主教虛偽，也符合政治正確的要求。

在北京讀大學，俄羅斯風勁吹，一本由蘇聯母親執筆的「卓婭和舒拉的故事」風行中國 ，寫二次大戰女兒為不出賣黨被納粹德軍吊死，兒子又在衛國戰爭捐軀。該作者親臨中國高校巡迴給師生們作報告。我還記得曾將該作者演講的照片寄給我媽媽，推介這本讀物，自以為是可幫助媽媽改造思想，其實這是件很殘忍且令自己母親傷心的事。

六○年代返廣州養病，空閒時間較多，到圖書舘借到當時還可出借的「傲慢與偏見」、「咆哮山莊」和「戰爭與和平」等世界名著，可惜那時憂心事太多，又忙著鑽門路尋出路，只略知書中內容而無法感受這些世界名著的精髓。

在香港成家立室，顧住謀生又要照料兩個兒女，無機會看書。但陪伴他們成長，一同閱讀他們的兒童讀物，也是個意外的收穫。

八○年代金庸武俠小說 打開大陸之門，長期無法接觸外界且生活枯燥的人對金庸小說瘋愛若狂。但說真話，慚愧得很，金庸文字除了明報社論外我都未看過。小學和初中年代，我超迷武俠小說，特別愛看作家「我是山人」之作品，書中描寫武當和少林兩派武林大戰早已入心入肺。白眉道人和至善禪師是兩大門派宗師，弟子為維護教義互作生死鬥。武當的白眉道人武功已達最高境界，但死穴是眼睛，至善禪師功夫也不弱，他與徒弟洪熙官及方世玉卻無法挑戰白眉。最後靠徒孫洪文定苦練手指功，終於能插入白眉之眼取其命，了結武林兩派千秋恩怨。

小說中對武術招式均有詳細描述，故我對武功名稱和動作早有認識。至於金庸小說涉及男女私情，因為自己經歷過愛情的大落大起，曾經滄海試過水，早知巫山不是雲。冷眼看人生，何需到金庸世界去觀情？

現今一個手機，要乜有乜，資訊和消閒娛樂多到看不完，能坐下來安靜地讀本書的人還有幾個？