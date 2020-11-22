家母在掛線之前，不忘叮囑我們代表她，向在洛杉磯 的雙親請安。我們都乖乖的順從她，並再三囑咐她要放心，我們會立刻去將事辦好。

家母年屆九十有五，若然外祖父母仍活於世上的話，今年都該有一百三十歲了。有時覺得「認知障礙症」是長者的最佳禮物，好讓他們自行篩選記憶，將痛苦的回憶刪除，只留下可令你心境愉快的。

記得去年，小兒到溫哥華旅遊時，代表媽媽把數件新衣裳送到居於安老院的婆婆處。

「先生，請問你係邊位呀？」面對陌生年輕人，老人家一臉狐疑。也難怪她呢，上一次見面時他仍是個稚嫩男孩呀！「婆婆，我係你個孫呀！」年輕人牽著婆婆的手，指向她桌上的一張照片說：「呢個咪係我囉！」老人家為之一怔，然後呵呵笑起來：「哎呀！真好呀，孫仔嚟探我呀。你媽媽好嗎？」幸好她還記得我呢！

年輕人協助婆婆逐一試新衣，短片不停傳來老人家的呵呵笑聲。鏡頭一轉，家母穿著新衣正在向其他老人家炫耀：「哈哈，我個女成日買靚衫比我㗎，搞到我都著唔切呀，呵呵呵！」

真好，超過半個世紀的恩怨情仇，這個女兒是如何的不孝頑劣，她似乎壓根兒已忘了，只記得我為她添新衣，都說「認知障礙症」是一份天賜的禮物。

新一批新衣和鞋襪，早已準備好，可惜疫情 期間，到溫哥華探望母親的行程被迫再三取消。其間家人每次傳來信息時，神經都會繃得特別緊，家有長者的，這段日子試問誰人不憂心？