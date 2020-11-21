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買個菠蘿油刺激經濟？

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

今時今日，100元可以買到甚麼？2包5公斤米；20個菠蘿包；剪頭髮；磅洗；一家四口食餐簡單下午茶…100元其實都好好用。

公司剛公布了來年推行多個社區支援計畫，其中一項新猷，就是向接近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和劏房住戶，每戶派發100元的消費券，明年上半年可以在超過2000間參加計畫的零售商店和食肆使用。

有人用100元買日用品、去餐廳食飯，零售商舖及餐廳做到生意，就可以向供應商入貨、出糧給員工；供應商有生意，員工有收入，又會去購物及飲食，循環輪轉。這100元消費券其實不止100元，創造的經濟效益乘以倍數計。有接近80萬個家庭每戶都用100元消費券，效果就更大了。

今年香港經濟在新冠肺炎疫情影響下備受打擊，市道不景，市民精打細算是理所當然。我們希望派發超過8000萬港元的消費券，可以帶動消費，加上多個社區支援計畫，可惠及社會各階層。

亦希望不同公司企業都可以在各自的範疇出一分力，無論投放的資源是多是少，都可以產生循環效應，推動香港經濟復甦。

看來，我放假時，也應該多到我喜愛的茶餐廳，歎杯甘香奶茶，再多點一份油香四溢的菠蘿油，祭我五臟廟之餘，更可出一點力助香港走出經濟低谷，吃得特別有意義。

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