蘇格蘭是我喜愛旅遊的地方，這片廣闊的土地隱藏著數不完的靚景和美食，有待逐一探索。

蘇格蘭是不少香港 留學生選擇升學 的熱門地，同時也是不少計畫移民英國的港人，認真考慮落腳的地方。但倘若閣下是屬於以下類別的人士，蘇格蘭絕對不適合你。即使是冥頑不靈勉強住下來，有機會讓你惹上官非呢！

你是家長嗎？你育有孩子嗎？你是牢牢地相信孩子是不打不成材的嗎？你是相信自己對子女經常施以嚴厲的體罰，是為了教好他們，打是為了孩子好的嗎？你是否相信體罰是不可避免的教仔方法？

真對不起，蘇格蘭不適合你！因為國會剛通過法例，以八十四票贊成、二十九票反對，將體罰孩子列為不合法行為，違法的家長或照顧者，有可能被起訴。

我仔細讀著法例的內容，當中對體罰孩子的定義有鉅細靡遺的描述，包括打、摑、踢、咬、搖晃、抓、揑、扯頭髮、扭耳朵、火燒、滾水燙、將孩子擲落地、將物件擲向小孩、用物件打小孩、強迫孩子維持痛苦姿勢，或迫令吞下食物等。我邊讀邊感到渾身僵硬，臉頰在抽搐，網上瘋傳的恐怖虐兒畫面浮現腦海，究竟那個將幼兒猛烈狂打搖晃的禽獸，被逮捕了沒有？

蘇格蘭是全世界第五十八個立法禁止體罰孩子的城市，而第一個國家是一九七九年立法的瑞典 。四十多年了，只是寸進而已，這與人類的文明進化步伐是否並非一致？