徐悲鴻憂國憂民，國難當頭，滿腔悲憤。他的最好作品，例如《田橫五百壯士》油畫，成於一九二八年至一九三○年間﹔另一幅畫相馬大師九方皋的巨畫，成於一九三一年。《愚公移山》以及另一幅名作《群馬》，都畫於一九四○年代，國家處於內憂外患，筆下難掩激情。

另一位畫馬大師葉醉白則不同。追隨蔣介石，半生戎馬，到一九六○年才從事水墨畫創作，時年五十一歲，那時國民黨對反攻大陸，已是意興闌珊。

一九六○年對台灣 是個重要年份。六○年六月九日，美國 總統艾森豪訪問台北，蔣介石熱誠招待，美、台正式建立長期友好的關係。

而在此之前幾年，台海局勢緊張。一九五五年周恩來已聲稱「一定要解放台灣」，跟著一九五八年八月下旬，中共 砲轟金門島，美國第七艦隊則於九月駛入台海，台灣已置於美國保護傘下。

另一方面，隨著中共在六十年代試爆原子彈，中美冷戰、中蘇交惡，蔣介石也改變口風，再不是用武力反攻，而是以三民主義統一中國。

六六年大陸爆發文革，也許是台灣反攻的機會，但想不到六七年已屆八十歲的蔣介石發表新年文告，一再強調軍事進攻大陸只屬次要，政治手段才最重要，要取代文革後倒台的共黨。

結果歷史的發展，文革殘局由鄧小平收拾，而台灣的政治生態，因七五年蔣介石死後發生驚天動地的變化。

筆者說出這段歷史，只是想指出葉醉白將軍退役後，其水墨畫是在比較舒泰的心境下創作，他構思的「太極圖人生觀」，以「讓」釋陰，謂聆受其外祖父庭訓「吃虧便是便宜」；以「當仁不讓」釋陽，謂遵循先總統蔣公的名訓，藝術創作治未能忘懷政治。