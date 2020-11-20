大約在11月前，是廿四節氣中的霜降，雖然未正式進入立冬節氣，但天氣漸涼，日夜溫差大，「氣肅而凝，露結為霜矣」空氣中的水氣在地上凝結成霜。不過今年情況有點異常，到了11月中，還停留在颱風季節，可以穿著T-shirt短褲的日子，霜降的印象也越發模糊。生活在城巿的人，聽到「霜降」，首先會聯想到的，可能是叫人垂涎的和牛。

日本 吃牛的歷史很短，在1872年，明治天皇為了西化，改善國民體質，於是推廣牛肉。外國人吃牛，愛大塊切割，肉味濃郁的放進口裡，但對習慣吃魚甚至是茹素的日本先民來說，這樣原始的肉味會有點吃不消。於是當時以小口薄片的形式走進人們的腸胃，切薄的肉塊若少了點油脂，口感會變得如同嚼蠟，不難想像，以雪花般的油脂作為美味標準，就是在那年代訓諫出來，一塊脂肪交雜的肉片，口感非常柔軟，再加上脂肪熔點較低，甚至做到入口即化的效果。同時，政府也頒發了相關章程，規定「雪花般」牛的血統，也就出現了正統「和牛」。

雖然有4個品種都被稱為「和牛」，但向來以黑毛和牛最受歡迎，原因是肌肉 纖維最細緻，油脂得以較易滲入肌肉纖維之間，基本上要產成A5和牛，就只得這個品種能夠達到的水平。

事實上，決定「和牛」的價值，主要就是要看「霜降」程度，要達成這效果，得在肥育最後階段，減少維生素A含量，牛的脂肪會滲入肌肉裡，也代表牛正出現代謝問題，內臟功能發揮到極限，即使不送進屠宰場，牛的健康也走向盡頭，最後會產生肝硬化等問題。人們誤以為牛農為牛按摩，讓牛喝酒，是很愛惜牛的表現，事實上這情況跟為病人按按手腳，舒緩一下相同，所以油香四溢的霜降和牛，其實是從一隻健康到達臨界點的牛隻身上取下。說到底食物是為了滿足人們口腹之欲，未變成食物之前，可不是我們有空去處理的事情。

霜降和牛價錢昂貴，要開拓更大的巿場，日本推出了「霜降處理」的牛肉，就是把牛脂，用機器注射入牛肉內，本來肉質粗糙的牛肉也能變成柔軟多汁的雪花和牛一樣，由於價錢相宜，深受大眾歡迎。原來「霜降」二字早已經由大自然的訊息，變成了現代社會人為美食的代名詞。