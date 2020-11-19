我第一次去香港 是春天，香港還沒回歸，避開繁雜的入港手續，跟旅行團進出，但不旅遊，專門去總部參加培訓。住的是公司預定的地方，不是酒店，也不是私宅，像今天的民宿 。

民宿在灣仔地鐵站 邊上，是三十六層的高層建築，我和一個女同事住廿一層一個套間。那時國內還沒那麼高的住宅，我們入住後，先檢查窗戶，每個窗戶有鐵條的防護網，使勁推推，很牢靠，才安心，生怕自己一不小心就會摔下去。

套間裡有一大一小兩個臥室，我睡小的那間，單人床邊上放一個旅行箱，僅能側身過去一個人，窄長的一溜，就是一個臥室。大的臥室方正，並不大。廚房、洗手間都袖珍得可愛。第二天熱心的同事問住得舒服嗎？我說還好，同時好奇香港人住家是什麼樣，同事告訴我，香港寸土寸金，像我們住的房子已經是上好的。我們一連住十天，想必公司為我們花了一筆大錢。

好心的同事提醒我，香港員警有個權力，隨時檢查行人的身分證，這個規矩從英國人治港開始，所以出門一定帶好入港證。

第一天上班，同事專門到住處來帶路，他熱心指點，大家樂可以吃早餐，雜貨店可以買零食，地鐵入口這裡買票…。洶湧的人流湧進地鐵站，我真怕被沖散，緊跟著同事寸步不離。匆促的背影、望不到底的扶梯、閃亮的廣告燈箱、紅男綠女說粵語，夾雜著金髮的洋人講英文…，我恍惚來到一個新世界，這是我第一次坐地鐵。

走去公司的路上，一個員警朝我走來，檢查證件，我雙手遞上，幸好他溜一眼就放人，否則耽誤時間會遲到，一個早上我已聞到香港快節奏的氣息。同事婉轉提醒，薄毛呢套裝和香港氣候不對景，所以警察查證件。

下班後，同事自告奮勇陪我去買衣服，衣服件件都漂亮，看價目牌，怪嚇人，我咬牙給自己買一套商務裝和兩件毛衣，已經花去一個月的薪水。穿上香港的衣服，跟著同事去港務局參觀，主人誇我漂亮，我連忙感謝同事有先見之明，提前包裝我這大陸來的柴禾妞。

香港的點心世界聞名，同事帶著一家家去品嘗，除了美心酒店，小店的點心也好吃，每款吃一個，七、八款吃下來，也很飽。然後沿著彌敦道逛很久，一邊消食，一邊挑點便宜東西。公司請客吃大餐，鯉魚門、避風塘的海鮮都好，一盆清蒸團鱔，至今難忘，再也沒吃過那麼鮮嫩的，打聽一下價錢，又是我一個月的工資，香港跟大陸天差地別。

去香港總部，培訓任務很吃重，都是綱領性原則性的事，香港同事不會講國語，我不會講粵語，英語成為公共語言，遇到生詞，我會慌神，坐我身邊的一個香港人好像會讀心術，他悄悄把關鍵字的中文寫在紙上，我瞄一眼就懂了，非常感激。

連續好幾天我們鄰座，談起當地的業務，我說得頭頭是道，說起總部的規矩，他講得條理分明，我飛快記筆記，他總是笑著說：「慢慢」。會議間歇休息，我們順口聊天。他刻意說國語，舌頭拚命打卷，我不忍心糾正，建議還是說英文吧，正好有機會提高英文，他如釋重負。有一天他悠悠地問：“Are you happy？”我順口說：“Yes.”他露出奇怪的失望的表情，我一頭霧水。

我的臥室有個小窗戶，望出去是休頓球場，白天路過，總有年輕人打球，鬧市區有塊空地運動，人氣自然旺。深夜球場也亮著燈，黃暈暈的光，讓人恍惚覺得那是黃昏，整理培訓筆記，眼睛酸澀了，我就朝休頓球場遠望，那時球場空蕩蕩的。

臨走前一晚，我打包好行李，心裡跟剛熟悉的環境道別，給為我們培訓忙前忙後的同事親筆寫好感謝信，明天面交。向窗外再望一眼休頓球場，一個熟悉的身影打到我的眼簾。不知哪來的勇氣，我快步下樓，來到球場上——是他。

他先是驚喜，又遲疑，慢慢走向我，一字一頓地說：“Are you happy？”一萬句話，我不知從何說起。

二十幾歲經歷的事，像刻在心版上，隔著山河歲月，又好像一個傳說。