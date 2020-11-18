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演出後的旅行

〈藝行者〉陳文剛

一個舞台劇演出，不計前期的計畫申請、預算案的修訂、與設計師討論藝術方向、布景設計的運用、宣傳設計、造型拍攝等，單單是排練，就已經要用上最少兩個月時間。

在這密集的排練中，一星期5天，每天8小時的創作，身心也會十分疲累，加上進入舞台的技術綵排及演出的一個星期，體力透支是必然的事。我有個習慣，就是演出後去一個旅行。

這個演後旅行，算是慰勞自己也好，休息也好，甚或是平衡生活也好，只要工作不是迫不得已緊接的話，就算三數天也要到外地逛逛，將繃緊的情緒及身軀放鬆，吸收一下異地的風土人情、藝術氣息，讓被榨乾的身心都得到補充，回港再戰江湖。

曾經有一次演出後到泰國華欣，每天都斷斷續續睡十多小時，可以想像我有多疲累。又或有一次去了清邁，相約太太全程放下手機，那種完全將香港的事情放手，來個身心靈大休息，實在是回味無窮！

可惜在疫情下，所有人也得乖乖留在本土，航空及旅遊都近乎停擺，暫時沒法飛出香港，到可以忘憂的異國充電，把疲憊不堪的身心喚醒。無奈地留在香港，就變得有工作就安插在日程表上，這樣一來，忙完再忙，完全沒法休息。

相信很多香港人都和我一樣，多麼想念可以旅遊的歲月。

香港 舞台劇 疫情

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