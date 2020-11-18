疫苗在望，總算來點好消息。餘下首要的，是這個地球的人類如何竭盡所能恢復經濟了。

記得9月中旬，曾光顧倫敦 市中心的韓國餐廳Koba，店員的招呼依舊殷勤窩心。甫端下飲品，他就送上免費前菜韓式炒粉絲，是個簡單而味美的好開始。這天是Koba於疫情 中停止營業足足五個月後，首個星期再度做生意。

仔細環觀，店鋪是微調裝修了，抽氣扇是全新添置的，這是吃韓國烤肉最重要的一環，最討厭吃後全身都滲透烤肉膩味！餐牌內容也是全新安排的，較以前精簡了，但食物水準依然是一流。可以想像店鋪於停業期間，店員仍是堅持地做好準備，從沒鬆懈放棄。

雖然目前倫敦所有食肆都正處於一個月的停業中，但高質餐廳如Koba，我是肯定會回歸的。

假若米其林登陸澳洲 的話，墨爾本的Attica一定最少能摘兩星。兩年前，我們六個從小相識的老同學，在這間創新美食餐廳度過了驚喜連連的晚上，至今仍回味無窮。剛收到Attica的通訊，他們將推出全新的菜式來慶祝恢復營業，可以想像當全世界停擺時，有班充滿熱忱的廚師，仍在埋頭研製新款料理。

多倫多好友剛傳來照片，看上去熱騰騰的各款美味中國點心，原來是在家中蒸煮的。當食肆暫停營業期間，有酒樓廚師動腦筋推出外賣急凍點心，結果大受歡迎，連帶市面上的蒸籠也被搶購一空。

在香港，閣下選擇耐心排隊光顧的，也是這類有創意、有準備，而從沒放棄的食肆嗎？