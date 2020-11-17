妹妹旗袍裝。（作者提供）

1970年暑假，大姐、二姐和我已在美國 生活，一天收到小妹一封厚厚的長信及幾張照片，一看之下，既驚訝又開心，竟是我家四小姐參加香港 小姐選美比賽的故事及照片。

我家四妹，從小到大都長得漂漂亮亮，是人見人愛的小美人。那年暑假正在辦出國留學事宜，小妹則有悠長暑假，在無所事事、閒極無聊之際，看到香港小姐選美啓事，向媽媽建議讓四姐參選，我媽媽年輕單身時，既美麗又多才多藝，抗戰時期常常上台又演又唱做文宣工作。覺得台上風光也是人生路上美好的經驗。於是在媽媽高興贊成之下，小妹偷偷替大妹報名，當時報名不用審查身分證件，她就用了一個假姓名。

一個晚上，他們正在晚餐，門鈴響起，門外是選美會職員來印證參選人及通知面試 之事，他問：「鍾歌莉亞小姐在家嗎？」弟弟説：「你找錯地方了，這裡沒有姓鍾的，也沒有歌莉亞。」小妹聽到趕快跑出來回應及確認，之後才告訴大家替大妹報名選美。

爸爸比較保守，覺得選美不適合讀書人加入，弟弟也怕有「壞人」控制滲入，大妹自己倒無所謂，只怕若名落孫山就有㸃沒面子，但見到媽媽及小妹的熱情興奮，想到能讓母親開心是好事，加上小妹指出選美有許多名貴獎品，用的是假名，自己又出國在即，就算落選，也沒什麼要擔心的，便答應了。

活動陸續展開，面試、初選彩排，媽媽及小妹開始忙著準備必需的衣物，一件旗袍，一件晚裝，一件泳衣。旗袍請師傅做，晚禮服由媽媽這位裁縫高手，用湖水藍色的雪紡紗做了一件清雅大方高貴的晚禮服，領口袖口釘上亮晶閃耀珠子更增加其嬌媚。小妹用60元買下也是湖水藍的全身泳裝，很仔細地釘上同樣的珠子，與晚禮服相影得彰。

大妹進入15人決賽圈，雖然200元的門票不便宜，但衆親友們都很興奮去捧場。當時新聞媒體大力吹捧的大熱門是混血美女何秀汶，及另外兩名他們心目中的三甲人選。情況令母親擔心，恐怕大妹會名落孫山，就太掃興丟臉了。

大妹說，幸好評審委員中有一位當時是香港民政司司長何禮文爵士的夫人，特別喜歡她，每次走過她面前時，她都會對大妹一直點頭微笑拍掌。到最後揭曉結果時，冠軍是何秀汶，大妹進入三甲得到季軍。

媽媽到此才如釋重負開心接受衆親友們的恭賀，爸爸也老懷大慰，回到家裡，奇怪不見弟弟在家，後來才知道他在電視上看到結果，覺得大妹應該是亞軍，得到季軍甚不公平，少年氣憤之餘，非得外出跑步消氣。

當選後節目繁多，出席贊助廠商頒奬典禮時，她得到一只名貴的白金芝柏表，及其他禮品，又上電視節目「歡樂今宵」接受訪問，還有機會進入影圈，只是大妹志不在此。

那年暑假在香港的家人，甚令我們在美國的姊妹們羨慕，因為大妹參選港姐這麼一個新鮮刺激、忙碌興奮，為他們留下一輩子快樂回憶的事，我們不能親臨現場，但能分享他們的快樂，也令我們一樣快樂。