徐悲鴻以畫馬聞名，他與馬，又怎會結成關係？

他出身畫家家庭，曾被康有為譽為畫壇奇才，除水墨畫，其素描、油畫以至書法 ，都很出色，但無可否認，他畫的駿馬，筆下淋漓。究竟在什麼情況下，令他對畫馬感興趣，恐也不易考究。我從徐悲鴻的第二任妻子廖靜文寫的「我的回憶」，尋出蛛絲馬跡。

例如徐悲鴻遠赴法國時，在世界最佳解剖學課的巴黎高等美術學院學習了八年，對西畫技巧精通，融匯中西繪畫的優點於一爐，以靈活線條及虛妙的明暗渲染，豐富國畫的表現力。首先是他學習素描，因利乘便，每天放學回家時繞道去馬場畫速寫，因而精研馬的解剖。

1947年徐悲鴻給江西南昌實驗小學學生劉勃舒的回信，其中有部分寫道：「我愛畫動物，皆對實物用過極長時間的功。即以馬論，速寫稿不下千幅，並學過馬的解剖，熟悉馬之骨架、肌肉 、組織，然後詳審其動態及神情，乃能有得。」

這就是為什麼，徐悲鴻能夠成馬在胸，捕捉馬匹瞬間神態。在廖靜文女士筆下，徐悲鴻「對馬有一種偏愛。和馬在一起，聽著馬蹄得得，看著馬迎風奔馳，他覺得是一種精神享受。他的心彷彿在和馬一同馳騁。」

廖女士又提到，徐悲鴻也曾騎馬在異國荒野，漫遊到克什米爾。他迷戀那些慓悍駿馬，令他更深刻了解馬的馴良、勇猛、忠實、耐勞、無怨的性格，成了馬的知己，從此他畫的馬更加雄健。他用潑墨寫意，塑造千姿百態的馬，有的昂然佇立，有的回首長嘶，有的騰空而起，有的四蹄生煙，藉馬寄託自己的憂鬱和歡樂。

不過徐悲鴻筆下的馬，雖是筆墨奔放、鬥志昂揚，仍有濃厚的悲情意識。