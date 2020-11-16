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1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

疫情激發的抑鬱

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

千斤萬擔的憂慮，在她的腦中來回穿梭。

「依家經濟前景咁差，如果我個仔同新抱都失業咁點算？頭家開支咁大，層樓又未供完，兩個孫學咁多嘢使費好大，咁到時點算？」

看她的臉皺成一團的末日表情，還以為天已經塌下來了。

她的憂慮，又不是全沒道理的，於世紀疫情的蹂躪之下，任何一個經濟體都被攻得走了樣，無人可倖免。但這卻屬全球性的災難，當所有人都同時面對同一問題時，這就不是個人可即時解決的問題了。什麼居安思危、積穀防饑可以於逆境中大派用場了，但不切實際的過分憂慮根本未發生的事，卻只會影響精神健康呢！

不過，當人已陷入情緒困境中，什麼「你唔好諗得咁灰啦！」又或「你咪鑽牛角尖啦！」都不能幫上忙，滔滔道理就更可全免了，對方其實只想有人關心她。

「你個仔同新抱一家都幸得有你奔波幫忙呢，真辛苦你這個好嫲嫲嘞！」我誠心誠意的說，沒料到她的眼圈卻突然紅起來：「可惜佢哋唔係咁諗呢，都係我笨手笨腳，成日被佢哋罵我愈幫愈忙，就連個工人辭工唔做，都賴咗我！咁佢真係好污糟呀嘛，如果搞到我兩個孫仔染病咁點算？」眼淚從她的眼角滴湧而出。

仔細看她，相比疫情爆發前，明顯是瘦了一圈，這天就連一口飯都嚥不下去，一雙眼袋黑灰灰的，睡眠質素也差吧！

她的思維偏向極為悲觀，彷彿最不幸的事將會降臨，只有自己最霉運，世上沒有人珍惜她……。

疫情激發的抑鬱徵狀，比比皆是。對抗重重逆境，家人的互相扶持，是唯一出路！

疫情

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