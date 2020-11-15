每到一地，我會嘗試當地的特色菜餚，包括名菜和受大眾歡迎的菜式，即使在薪資收入不多的年代。比如當年在北京 及後在香港 ，就曾分別吃過北京烤鴨和香港燒鴨。

第一次吃北京烤鴨是八○年代初在北京前門全聚德烤鴨店。慕名而去，店內堂而皇之，加上當年肉食欠缺，難得一吃，與同行咬咬牙用了兩人月工資的若干分之一要了「一鴨三食」，「忍痛」飽餐一頓！

開始一食：「片皮醬料黃瓜大蔥」，肥美，極痛快，吃了半盤；二食「鴨肉三絲」也還吃了不少；當三食「鴨骨架湯」再端上來，喝了幾口湯，湯裡的鴨肉，再不想下筷了。連開始時狼吞虎嚥的肥美片皮，也吃不下了，最後竟有點反胃。餐後我總結：平時肚子裡少見肉，一旦有機會放開肚皮多吃，腸胃也無法適應。

因為日常生活在粵港，我更經常光顧粵港式燒味店，其中白斬雞、燒肉、叉燒、燒鵝、燒鴨均是我的所愛。我覺得港式燒味肥美鹹香卻不至於肥膩。因此在市區忙於事務時，到就餐時間，我會就近選一間茶餐廳或乾脆就是燒味店坐下，要一碟燒鴨飯就可以快速解決午飯問題。選簡易碟頭飯並不僅僅是為了慳錢，更因為它好味好餸飯，食得痛快，還方便省時。燒鴨最吸引的部分是燒鴨皮，濃香鬆脆還有特別的豐富滋味，皮下的鴨肉也肉味充足飽滿，不少港式燒鴨還加入了黑胡椒調製，其味就更美絕了。

北京烤鴨與港式燒鴨，雖然原料都是鴨，滋味卻大不相同。如果將兩款鴨食加以比較，打個不那麼貼切的比方，北京烤鴨肥美，配料多樣，形式講究，適合登大雅之堂；而港式燒鴨味道豐富但經濟實惠，配餐簡單，成為市井人士喜歡的快餐之食。

但不要以為港式燒味只是大排檔食品，其實幾乎所有港人辦宴席，席中都會指定燒味拼盤菜式，拼盤中有新鮮花瓣點綴，且放置在筵席顯著方位，成為筵席的核心菜式之一，證明港式燒味的地位之重要。