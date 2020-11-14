近日特別多好友傳來問題，都是詢問有關英國 購買樓房的事宜；本人並非這方面的專家，但絕對樂意跟各位分享作為前線用家的經驗。

英國的樓房於2013年是漲價的高峰，其後樓市便緩緩地平靜下來。曾經有專家預言英國脫歐後，樓價會迅速跌到阿媽都不認得；這慘況沒有出現（或仍未出現？），但樓價則大部分處於「flat」的狀態，有些地區追落後略升，有些地區如倫敦 先前是過熱的則稍跌。但因英鎊已累跌了一成有多，在英國買樓房仍具吸引力。

準備買英國樓房的朋友則需要先調整心理狀況，這裡的樓價即使是漲了，平均也不過是5至10%，絕對不能與香港 樓房以前隨意升價300%作比較。

基於這個原因，若這刻有人跟你猛烈遊說：「英國樓價漲得快，不抓緊機會立即買，遲些就要買得貴呀！」你得三思，再三思，值不值得為了慳少少就倉卒入市？更重要的一點請緊記：切勿貪平。那些看似很便宜就能買到甚麼皇宮級數的，地點必然較偏僻，隨時有個墳場比鄰也是絕不出奇。英國人普遍不介意，你又如何？

那麼英國買樓該買哪一區？這是沒有人可以回答的問題，給你「老點」的，你也該搞清楚那些人信不信得過，他們在英國又住過多久（有些從未住過的人都會大膽叫人買這裡那裡）。

這是絕對個人喜好，正如有人喜歡住太古城、有人鍾意南丫島，本人喜歡生活模式較像香港的倫敦，有人卻愛住英國南部的海邊屋。但對於有孩子要上學的家庭來說，沒有比挑選優良學校網的地區更重要呢。