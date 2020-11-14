新聞記者職責是報導事實，而新聞道德也是以此為基準。報導新聞是記者天職，報導忠於事實是有道德，歪曲事實是無道德；但實際運作，不會如此簡單。當記者，我相信在許多情況，是在責任與良心之間徘徊。

記得房署曾在新界上水拆卸房屋，遇到村民抵抗，要召來防暴警察 施放催淚彈平息。事件中，一名村民獨自在屋內欲引爆石油 氣，以死要脅。據悉當時已有石油氣洩漏，警方曾勸喻記者勿以閃光燈拍照，避免會引致石油氣爆炸

，傷及人命，但部分記者不聽勸告。

我曾在課堂上詢問學生，這些堅持拍照的記者，是否盡忠職守，抑或若此舉令屋內人炸死，而良心有愧？結果大部分答案是拍照無錯，一來屋內人是自己找死，二來拍不到照，可能要被報館開除；更堂皇的理由，則是記者要盡

天職。這種選擇和看法，或可窺知今日青年心態一斑。

在責任與良心之間，新聞道德的界線漸趨模糊。曾看過一部電影《The Mad City》(瘋狂城市，或譯危機最前線)，由達斯汀霍夫曼與約翰屈伏塔演對手戲，主題也是圍繞新聞道德。達斯汀霍夫曼演一個落魄記者，被派往博物館 訪問，本是無關重要的新聞，怎料遇到由約翰屈伏塔飾演、因被博物館裁員失業，也在此時返回博物館哀求給回工作，與負責人糾纏，拿出槍械脅持館內參觀者及一批小孩。

由於這名記者也在博物館內適逢事故，乘機將新聞做電視上現場直播，並且成為各電視台高薪爭取的雇員；他更曾教訓另一名女記者，不要為了救人而忘卻報導新聞應是頭等要事，而最終他自己也淹沒在市場導向的報導裡，害了那名失業者，被迫吞槍自殺。

如果做記者要硬心腸，是否是很可怕的動物？