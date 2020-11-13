不知是我的經驗使然，還是香港 真的有著特殊民情、獨特文化，香港人似乎特別喜歡替別人取「花名」（外號、綽號）。

香港花名之多，書不勝書。像華人首富李嘉誠，香港人叫他「超人」；地產大老李兆基，香港人叫他「四叔」；藝人黃百祥，香港人叫他「阿叻」（叻是聰明、能幹之意，但有時也有挖苦之意，端看怎麼用、用在那裡）；已故天王巨星張國榮則被叫做「哥哥」。

回想我的中學時代，也是花名滿天飛，幾乎每個同學都有花名，有叫「大家樂」的（香港快餐店一哥，股票上市公司），有叫「九龍塘」的（地名，區內高級住宅林立，但愛情酒店也不少），有叫「魚蛋」的（魚丸，香港庶民小吃），也有叫「饅頭」、「King Kong」的；這些都很好理解，或許他們名字裡有個樂字，或有個塘字，或姓余，或名字與其花名讀音相近。但有些是比較難以理解的，例如「公公」、「大賊」、「雞記」、「海盜」、「龜」，驟聽完全無厘頭，甚至許多同學都不知它們是怎麼來的。

我有個同學更妙，把他兩個心儀的女同學也取了花名，一個叫「新大陸」、一個叫「好風景」。我個人非常欣賞這兩個花名，既有主觀的愛慕，又十分形象化——發現了她就像發現新大陸，看到她就等於看見好風景。心情完全攤在陽光下！

在那個年代，還沒有「霸凌」這個概念，即使再不雅、難聽的花名，大家都不當一回事；叫的人理所當然，應的人不以為忤，說起來，應該也算是個童真的美好時代了。

而說起香港最經典的花名，個人認為非「阿燦」莫屬。「阿燦」是何許人？他是香港的藝人，本名廖偉雄。1979年參演電視劇「網中人」，在劇中飾演中國 大陸來的新移民 「程燦」，一夕暴紅。眾人自此皆以「阿燦」稱之，到後來更「強客壓主」，江湖上只知「阿燦」而不知「廖偉雄」了。再到後來，「阿燦」更進化，成了所有大陸新移民「代稱」（帶著些許的貶意）。

離港多年，香港人似乎還在持續發揚她的「花名文化」， 近年來在網上發現多了許多新花名，像「廿蚊張」、「鼠王芬」、「Dead Body」，多與政治、社會衝突有關，不同立場的人有不同解讀，這裡不便詳述，有興趣的不妨自己一探究竟。