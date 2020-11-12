劍橋公爵威廉 王子被揭於今年四月曾染新冠肺炎的消息，我一點也不感意外。

清楚記得今年三月，當疫情 已於全世界爆發之際，威廉王子與太太仍如常四出探訪，兩人均沒有戴口罩，卻依舊熱誠地與民眾逐一握手。

威廉王子更以新冠肺炎為題開了一個英式玩笑，明顯是嚴重低估了病毒的威力，絲毫沒有做足預防工夫。

至於威廉王子染病的消息，當時沒有對外公布，有可能是染病期撞正同樣是四月染病的首相強生，不想同時間有兩個重要人物的染病消息傳出，這應該是企圖減低民眾的震驚吧！

記得九月中甫到達倫敦希斯洛機場，一顆心已不停向下沉，機場完全沒有檢測旅客體溫的措施，就連關員也沒有人戴口罩。單靠入境旅客網上填問卷，就足夠可以防疫嗎？

當時暗自忖量，英國 的海外留學生有達百多萬人，即使有一半人決定留在自己國家以網上形式上課，也會有數十萬來自世界各地的留學生，從九至十月期間陸續到達，當中必定有地方的疫情是較嚴重的，以當時英國機場的極度寬鬆情況，疫情能控制嗎？

結果還是好的不靈、醜的靈，英國疫情從九月中開始激增，由平均每天三千宗增至二萬多宗，而年輕人群組的染病率，明顯是比四月高峰時大幅增加了。英國目前有超過一半中學有人染病，大學就超過一百所爆疫，情況令人擔心。

一個月的Lockdown，誰人都清楚經濟會再一次重創，但在拯救生命與金錢之間，總得要理智地抉擇吧！