Zoom的「疫」境傳奇

疫情 之中，大家不論上班、上課，用Zoom網上見面已是常態。Zoom的創辦人袁征更成為《時代》雜誌本年度100位最有影響力人物之一，把Zoom這個字從公司名，變成人人口中開會的代名詞，創造歷史。

資訊工程界專家朋友說，以往的「視像會議」，一度被Polycom雄霸，如果你在辦公室用過，就知道不但要安裝收音系統、攝影系統，還要連接電視及一大堆電線，繁複兼昂貴。

這一家公司為了生存，最近與Zoom成為合作夥伴，兩者的系統可以共通開會。

其後一度雄霸視像會議的大哥，則是Cisco的WebEx，利用雲端 網絡連接。由於Cisco是全球最大的網路設備供應商，全球均有自家設置的服務站台，跨國會議流暢無比。

可是，曾經在WebEx工作的重臣袁征，在2011年離巢建立Zoom，提供比WebEx更清晰的高清畫質、高清音頻，利用雲端的巨大容量與強勁支援，即使同時有1000人開視像會議，都清晰流暢，並以低價策略打入中小企市場。

雖然它較早時曾傳出有網絡保安問題，但快速處理之後，股價便不斷節節上升。

袁征最近更登上《富比世 》全球富人榜，個人資產淨值在三個月內幾乎增長一倍；執筆之時，其排行火速升至全球第72位。如果疫情繼續下去，人人繼續Zoom，他的排名料會節節上升，再度創下「疫」境爆升的傳奇。