當男女戀愛出了問題，嚴重的可鬧出人命。最近便有一宗命案，一位青年因不甘心與女友分手而操刀行兇。悲劇由來，應是忘卻祈禱。

祈禱不一定指拜耶穌，拜神拜佛都無問題；不信神的，拜天拜祖先拜偶像拜山川以至向自己尊敬的事物祈禱也可以。因為祈禱本身，是心靈趨於誠敬。宋儒主敬，不是沒有道理。萬事由「敬」做起，會對自己尊重，對別人尊重，知所進退。

戀愛男女肯祈禱，向對方祝福，分手也分得漂亮。同樣道理，沒有祈禱的傳媒，沒有誠敬之心就不必談甚麼責任，純粹的市場導向，只是計算成本效益，即使教壞大眾，也在所不惜。

以市場經濟理論解釋傳媒的市場導向，似是無懈可擊，交易行為，你情我願，有甚麼需求，就有甚麼供應，若有人想用公帑企圖提高大眾品味，自是有違供求律，特別是用的是納稅人的錢，寧願望天打卦，希冀真的有巨富良心發現，捐出財富來推動文化藝術。

這種似是而非的論調，所犯的謬誤，其一是將人的複雜行為簡化為只有經濟再無其他；其二是過於菲薄傳媒的功能，將傳媒當作是產品的供應工具，沒有任何教化作用。

就以人的品味而論，究竟這純屬人的自我修行，抑或更受傳媒耳濡目染的影響，這已不是經濟學而是哲學、社會學以至心理學所討論的課題。究竟是市場的品味劣，傳媒才供應庸劣文化，或是適得其反，已是雞生蛋或蛋生雞的無謂爭論。但我看出兩者之間存有互動，傳媒因此不可推卸責任。

例如報章上出現「嫖妓指南」，若說這完全是滿足市場所需，不應受到渲染色情風氣和教壞青少年的指責。雖是言之成理，卻是魔鬼的辯詞。