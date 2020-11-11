抗疫新常態下新嘗試，旅發局舉辦的香港 年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」變陣，由原本連續舉行四天的大型派對，今年延長至五星期，由光棍節11月11日至12月15日，改以「線上加線下」形式舉行，方便大家可以在不受疫情 影響下參與活動，餐廳和酒商可繼續藉此宣傳他們的產品和增加做生意機會。「線上」內容豐富而且充滿玩味，大家可無懼疫情，宅在家中，網購美酒、享用外賣外，又可參加「網上大師班」。

有逾100家酒商參與網售美酒，今年首次推介黎巴嫩、土耳其等鮮為人知的美酒，還會發售全球限量清酒，有酒商更提供吸引的獨家優惠碼，全店七折及指定產品半價等。食品方面，有30款星級酒店及人氣食肆製作的外賣套餐。

「網上大師班」最好玩，費用全免。有名廚戴龍師傅教授「香港食神之黯然銷魂飯」，可預先網購食材套裝，速遞送來家中，上網與戴師傅一同烹調，有得玩有得食。全球知名酒評家James Suckling推介三支、香港從未發售的波爾多最新美酒，品酒套裝連酒杯一套只需$500，性價比高，且送到家門，在網上向他學習品酒知識，已品嘗過三支酒，好飲。得獎調酒師Jay Khan，教授調配好萊塢 巨星喬治克隆尼及其好友共同製作的龍舌蘭酒Casamigos，品酒套裝才$500。「線下」活動包括超過500餐廳提供餐飲優惠，從米其林星級食府到地道街頭小吃都有。疫情下旅發局仍努力推廣香港的美酒佳餚，抵讚。