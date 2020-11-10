香港 工業展覽會已有悠久歷史，第一屆可追溯到日軍侵港之前。記得1952年初，一家人從大陸抵港，入住深水埗時，同屋鄰居告訴我們：歷屆最熱鬧的工展會剛閉幕，可惜我們錯過了。

原來年輕時的工展會，必在聖誕節 前約兩、三周開幕，到元旦後約兩、三周結束。那時代，除了電影院 ，大眾娛樂活動稀少，一年一度的戶外工業展覧會，成了香港市民踴躍參觀的嘉年華。

抵港後，那年的聖誕、新年假期的工展會，如常舉行，先父母帶同一家人去參觀，地點在尖沙咀一個廣場，就是現今喜來登酒店的所在地。這是畢生難忘的一次經歷，因為那是一家人來港後，除了上茶樓之外的第一次家庭活動；又是香港有史以來第一次舉辦有選美活動的「工展小姐」選美，剛好又是第十屆，也是舉辦以來參展㰙位最多，入場人數最多的一屆——以後歷屆參展的廠商和觀眾數目，也是一年比一年多。

入學後，除了有一年展覽埸地改在港島，父母沒有帶我們參觀之外，年年都不缺席。上了中學，覺得跟著父母有些那個，徵得父母同意，每年都約幾個同學輕鬆自在地遊覽工展會。那時，工展小姐選美已經不再由主辦單位選出，而由觀眾自由投票——以入場票的票尾作選票。於是幾個青春期的少男，明目張膽地盯著參選的工展小姐，學人評頭品足，選自己心目中的美女。

工展會的節目每年進步，展覽的攤位布置也爭妍鬥麗。和我一起參觀的同學例必買一雙馮強膠鞋，有同學更買一件鱷魚恤，我則喜歡伊人恤。父母若遊覽工展會，則會順便買農曆新年的禮餅。有些觀眾則買淘大、同珍的製品，

有人則選購中藥的成藥，家庭主婦多選購益豐的搪瓷器、或鋁製的新產品、或紅A牌塑膠家庭用品；成年男士，特別是老公公，最喜愛震歐線恤、內衣；有人瀏覧鐘主、時裝，帶著小朋友的家長則流連玩具攤位；走累了、口渴了，則會湧去維他奶攤位⋯⋯。

到了中學會考臨近，在學業壓力下，不敢花寶貴時間逛工展會，沒想到此後就沒有再去了；同學可能和女友參觀、或忙碌工作、或可能是興趣改變了。來美後，更不知道自74到94 年間，因為缺乏適當場地，工展會曾停辦了一段長時間。本年度的工展會受到疫情影響，沒有任何舉行跡象，可能會停辦一次。

年輕時候香港的工展會，是展銷、宣傳港產工業製品的良機，也是港人的廉價娛樂活動。香港繁榮進步，港人的娛樂活動豐富、廣泛，現代的工展會是否有如年輕時的「戶外嘉年華會」？既熱鬧、又受港人普遍歡迎？