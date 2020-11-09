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英國Lockdown

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國從5日開始展開新一輪Lockdown（封城）措施，為時一個月，以應對來勢洶洶的新一波新冠肺炎疫情。官方已提早放風，若疫情仍未能受控，Lockdown的日子將會延續，今年的聖誕有可能不會跟以前一樣了。

那麼民眾對這次Lockdown有何反應？生活受到嚴重影響嗎？

不曉得是否經歷過四月首次Lockdown的衝擊，這次民眾的反應是出奇的平靜，好一副「一早預咗啦」的模樣。這兩天，我居住的倫敦西區生活如常，超市完全沒有人潮搶購物資的現象，廁紙那欄貨品則較為緊張，但仍可以輕易買得到。

前兩天，跑到附近的Butcher買了一大堆優質肉類，雞髀肉、牛扒、豬腩肉、豬扒等等，合共700港元，足夠一個月的食用了，店內就只有我這個客人買得這麼多，有點兒不好意思。

其實，Lockdown期間超市和肉店等都如常開業，毋須囤貨呢！雖然所有食肆和酒吧都會暫停服務一個月，但外賣是如常的，我仍然可以叫外賣，將美味中國點心送到家裡來，以解相思。

英國抗疫政策常被評為「做得太少、做得太遲」，這次中、小學與大學如常上課的決定，就真令人摸不著頭腦。自九月至今，學生染病的數字不是激增嗎？最受關注的新高危群組卻能如常上學，是根據甚麼道理？中學生於最近才開始規定上學要戴口罩呢，抗疫政策明顯是太鬆散了。

至於大學生，既然可以online上課，亦犯不著待在疫情不斷擴散的宿舍裡吧，不少留學生已趕快提早回老家去呢！

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