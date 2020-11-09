談起「文心」，就想起弘一法師、夏丏尊和豐子愷這三位知交的共通處，除了文心，更有佛心。

「佛心與文心」，這題目是借用一本書名，是吳禾所著《佛心與文心──豐子愷》。當然，這三人的佛心和文心不同。文心講風格，難定高下；但佛心有層次之別。層次最高的，應是弘一法師。

若論魅力，又是弘一法師為最。出家前的弘一法師叫李叔同，豐子愷有篇文章寫《我的老師李叔同》，說「弘一法師由翩翩公子一變而為留學生 ，又再變而為教師，而為道人，四變而為和尚，每做一種人，都十分像樣，好比全能的優伶。」

李叔同豈止是全能優伶，在藝術上，是全能高手。豐子愷說他，不但能作曲、作歌，又能作畫、作文、吟詩、填詞、寫字、冶金石、演劇，樣樣精通。

自李叔同出家成為弘一法師，佛法同樣精湛，把失傳700年的南山律宗重興。而身為李叔同及夏丏尊的學生豐子愷，受李叔同的影響最深，其散文以《緣緣堂隨筆》聞名。他早在29歲，已隨弘一法師皈依佛門。

1997年劉再復寫《豐子愷帶給我的迷惘》，說的是不明白1952年豐子愷的「自我檢查」何以作自我否定。但在政治迫害下，又何忍苛責？且懺悔過後，文革時豐子愷何嘗逃過被批鬥？

倒是1946年去世的夏丏尊，以鬥士的尊榮，沒機會看到革命變質。夏氏畢生在政治的邊緣徘徊，介乎投入與疏離之間。而在佛學上，他始終沒有真正遁入空門。

他說「佛學於我有興味，但信仰的根基迄今遠沒有建築成就」，這是他寫《我的畏友弘一和尚》時的表白。事實上，夏氏的佛心不及儒心，憂國憂民，把生命獻給教育 ！