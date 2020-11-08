2020年可能是人類歷史中最艱難的一年。這場戰爭中，人類的共同敵人來勢洶洶，肆虐全球，已經有超過110萬人斷送寶貴性命了，人類卻仍處於劣勢。最可怕的是敵人看也看不見，卻隨時已在你的接觸範圍內，你跑也跑不掉。

此刻，當全球人類正值跟病毒搏鬥中，經濟嚴重衰退同步來襲。未來每一天的日子，睇怕都逃不過裁員、結業等噩耗。人類生態正在迅速逆轉中，就連地球上最與世無爭的樂土，也無一倖免。

世界形勢這麼糟糕了，有些人卻仍活在自己驕傲的夢中，以為自己是上帝特別眷顧的天之驕子吧！但倘若未能掌握民情，天上驕子隨時會被貶到地獄去，受世人唾棄呢！真人騷女王金卡達夏(Kim Kardashian)，就是這樣一夜之間成為最厭惡的人物了。

Kim犯的罪狀，是炫富。

為了慶祝40歲生日，Kim安排眾多親友飛到私人小島去，在毋須防疫 的情況下，盡情享受最奢華的假期。於國泰民安的日子裡，也許這是富人最普通不過的慶祝生日方式吧！但當全球人類正值苦難中，不少人就連感恩節和聖誕節 都未能回老家與家人團聚，生怕將病毒帶回家去，又或連親人離逝，也因疫情 而不能探望最後一面，人家的心情會有多苦澀？你卻在這時刻炫富，是在人家傷口上撒鹽呢！

天曉得Kim的奢華生日派對花費多少，但若能將相等金錢捐給世界食物銀行，幫助飢餓的群眾度過嚴冬，她的真人騷女王寶座不僅可保，甚麼騷都可長做長有呢！