1950年代以前，香港 人不會說國語(普通話)，就算說都是帶重味的粵語腔，在孫中山故居參觀時聽過國父演說錄音，就是那樣，故有云：天不怕地不怕，最怕廣東人說官話。

後來上海人帶著黃金、紡織製衣和商業頭腦避險香港，投資拍攝國語電影，香港人開始接觸到國語，但只會聽，不擅講，並將國語及各地地方方言統稱為「撈鬆（老兄）話」。

1960年代市政局議員黃夢花醫生在港大力推行中文合法化，要求將中文列為官方語言，但只著眼在文字，不提語言，香港仍然是粵語天下。邵氏拍的國語片在港放映時還需粵語版或配中文字幕。

香港國語風因台灣 歌星來港表演時代曲而掀起的，記得當年姚蘇蓉的「今天不回家」，楊燕的「蘋果花」，還有張帝的應現場觀眾所求即時編出歌詞並唱出急智式表演，經無線電視台大力宣傳，風靡香港人，台灣流行時代曲令港人上了國語的第一課。

隨著大陸改革開放，中港交流日益密切，到國內旅遊經商，探親升學，接待來訪的官員，均要勇敢說出自己的國語。由於粵語沒有捲舌、舌尖和鼻腔發音習慣，說出的是粵式國語，別具一格，如男、籃不分，掌握不到國語的四聲，一聽就知道你是個老廣。

香港回歸前後，大量省外同胞駕到，要適應潮流，大家都急急地補上普通話這一課，特別出身港英時代的高官為前途計，掌握普通話是當務之急。聽林鄭的普通話發言字正腔圓，熟練又掌握大量國內官場專用詞彙，特別迎合官場需要，不愧是考試常拿第一的學霸。張建宗升級為政務司司長後，他的普通話雖然有所提高，但仍然不合格，講起來失禮死人，還是操廣東話為妙。最差的還是澳門 第二任特首崔世安，聽他用普通話發言令人笑到碌地。

說到語言稱謂，台灣一直保持以國語自稱，國內則用普通話。說實話，一國之語不稱國語而用普通話稱之，有點不倫不類。何不大家統一稱為國語，名正言順，符合國情。如從政治角度考慮，則是另外一回事了。