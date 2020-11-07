麥當奴近日推出植物午餐肉早餐，宣傳重點是健康、環保，還有「15mm厚餐肉」，暗示了「抵食」。現今植物肉已經不是新概念，KFC有植物雞肉、灣仔碼頭有植物肉餃子，甚至連一些茶餐廳，都以植物肉作噱頭，原來不經不覺，植物肉由最初專注高檔巿場，已經慢慢走入平常百姓腸胃。

問題是前者可以健康、環保作招徠，主要是高檔巿場的客人講究生活品味，吃麥當奴的客人，要的是價廉方便，所以15mm才是重點。

事實上，以午餐肉作為植物肉的推廣，是很好的選擇。午餐肉本身也是合成肉，由豬肉、澱粉、鹽等製成，味道和口感都是調出來的。同樣是午餐肉，不同品牌的口感也不盡相同，長城小白豬的含肉較多，口感紥實；西班牙高雲牌則肉味較濃，分別在於如何控制材料分量。可以說，人們對午餐肉沒有固定的認識，相比起做一塊豬扒、牛扒，植物午餐肉定能輕易為人接受。關鍵在於如何找到噱頭，成為大眾焦點。

麥當奴用的這款植物午餐肉，鹹味十足，口感鬆軟，咬下去有點像椰子肉，如果不強調是植物肉，大家只會覺得用了一個平價食材。談不上肉香，總叫作飽肚，為忙碌的一天補充點熱量。

不過就新產品來說，相比之前的安格斯牛肉漢堡，植物午餐肉在巿場上已難有吸引力。首先，這概念已歷史悠久，早在80多年前，英國 出版的《大眾機械》(Popular Mechanics)，還未當選首相的邱吉爾曾經預測合成肉將會普及；直到2003年，第一塊合成肉被培養出來，經歷10多年的發展，到2016年全球替代肉品巿場總值已超過40億美元 ，足見發展的迅速。作為全球大型連鎖店，麥當奴引入植物肉顯然慢了一步，時至今日才推出來，已經失去了新鮮感。

然後是強調健康，這點明顯和麥當奴給大眾印象相反，過去也曾經推出沙拉之類，以健康包裝的產品，結果都不會受巿場歡迎，原因是顧客到麥當奴消費，就是要一大杯可樂，配雙層芝士漢堡，加蘸滿番茄醬的薯條，這樣放縱食欲才是顧客需要的，要健康，不如在家來個麥皮早餐好了。

幸好，不知道哪來的有心人到消委會投訴，指出餐肉和宣傳所寫的差了5mm。究竟這些微的毫米會對口感和飽肚度有何分別，實在難以聯想，不過經傳媒報導、網上討論，植物午餐肉竟成為熱門搜尋。而麥當奴的公關也出來解釋，15mm是指未烹調前的厚度，煎好後就當然會有偏差。這5mm的投訴，既不用花費，又不損聲譽，還帶來回響，比用林嘉欣做宣傳，更直接有效。