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樂見皇都重生

〈藝行者〉陳文剛

試想想，英國作曲家Benjamin Britten與男高音Peter Pears、小提琴家Issac Stern、爵士單簧管大師Benny Goodman與樂隊、日本松竹歌舞團、維也納兒童合唱團、鄧麗君、大龍鳳劇團的粵劇名伶麥炳榮及鳳凰女……都曾經在同一地點演出過，你會否覺得這場地充滿文化藝術氣息？這個在50年代已成為國際文化地標的建築，就是北角皇都戲院。

這座有68年的一級歷史建築物，是香港碩果僅存的大戲院，天台的拋物線形拱橋式桁架，更是舉世無雙、現存獨一無二的設計。現由新世界發展有限公司全力進行保育，完整保留戲院，並發展成一個表演文化中心，把皇都戲院昔日的光輝重現，讓人十分之期待。

香港的表演場地大多由政府擁有及管理，以公帑營運，私人營運的劇院少之又少，因為基本上沒辦法收支平衡，誰會做蝕本生意？

近年新世界的地產項目都注入了頗多的藝術元素，K11及K11 Musea是其中的佼佼者，我作為一個舞台表演藝術工作者，自是樂見有財團投資並營運表演場地。

我更期望，重生的皇都戲院能打造成真正的無障礙環境，有前瞻性的輪椅座位及其他相關配套設施，成為香港劇院新楷模，甚或是世界焦點，那就是港人之福。

香港 投資 英國

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《老照片說故事》屏師附小運動會合影

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