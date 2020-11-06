筆者第一次接觸夏丏尊的名字，是讀到他與葉聖陶合著的《文章講話》和《文心》。當年這兩本書，是在中學生雜誌連載。香港 今日已難找到一份好的中學生刊物，令人懷念上世紀六、七十年代的《中國 學生週報》。而在上世紀三十年代，夏丏尊等人創辦的中學生雜誌，也同樣暢銷。

這本中學生雜誌，主編是夏丏尊、豐子愷、章錫琛、顧均正，而撰稿者有不少是春暉中學教師。一間中學，能集中這麼多學者、名人、作家做教師，十分罕有。春暉中學在浙江上虞縣白馬湖之旁，當年上虞縣有富翁名陳春蘭，私人出資創辦春暉小學，後來擴充為中學，在白馬湖旁興建新校舍，由同鄉經享頤做校長，也是同鄉的夏丏尊被聘為教師。

夏氏的教學生涯，令他寫《文章講話》、《文心》等書時，有了豐富的語文取材、使讀者從實例得到領悟，教中學的中文科教師最喜歡看。

猶記得筆者青少年時看《文心》，一開始就教人分析魯迅的《秋夜》。魯迅在開頭時寫：「我的後園有兩株樹，一株是棗樹，還有一株也是棗樹。」為什麼這樣寫？這其中就有文學欣賞。若以簡潔為標準，寫「我的後園有兩株棗樹」，才算簡潔。上面的寫法換作別人，一定被譏為文筆不通。但寫的是魯迅，應是故意這樣寫，目的是想表達心亂如麻。

縱觀夏丏尊一生，可說是中學生的好朋友，且是學習榜樣。葉聖陶在《夏丏尊文集》說﹕「對於青年讀者，還有一點可說的，丏翁沒有得過一張文憑，雖然進過幾所學校，還去日本 留過學，但都沒有學到畢業。」但文憑不代表什麼，從夏丏翁筆下，可知他對文藝的鑒賞高超，是刻苦自學的成果。