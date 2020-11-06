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分手跡象

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

毋須水晶球，我敢肯定19歲少女與初戀男友將會分手。何出此言？稍為察言觀色，已能洞悉。

首先，當她談及男友時，臉上表情木訥，有別於熱戀中的模樣。沐浴於愛河的少女都會特別美豔，臉上綻放著一種耀目的光芒。當談及自己愛死的男生時，笑意會從嘴角自然流露，即使明明不是笑，也儼如正努力憋著從心而發的幸福笑意。面前的少女臉色灰灰沉沉的，跟熱戀狀態明顯是兩碼子的事情。

若然不問她，少女根本就不會主動談及男友，彷彿是這個人不屑提。熱戀中的女生都會不自覺地嘴巴不停地提男友的：「我男友喜歡我長頭髮。」「我男友跟你一樣喜歡打網球。」「噢，這雙波鞋啱晒我男友！」總之談到甚麼，都會聯想起愛郎。

面前的少女當談及男友時，都是充滿批判性的：「我男友好幼稚，好似個大細路咁。」當初喜歡他，不就是被他的傻兮兮氣質吸引嗎？「若果佢唔係成日掛住打機，應該可以考入好啲嘅大學。」噢！原來是嫌棄他不夠長進呢！

這是初戀男女經常會遇上的宿命，經歷過一輪熱戀後，女生通常較早熟，會比男生早一步構思前途的議題，若稚嫩的男生未能跟上的話，女生會感到懊惱沒趣。而那邊廂男生會突然發現，天呀！原來女友比阿媽還要凶，管我打機、功課，什麼都要管，煩死了，我需要有兩個阿媽嗎？

事情發展下去，分手是自然不過了，最快樂的，該是雙方的父母吧，毋須擔心他們因拍拖而荒廢學業了。其實父母何須反對，要分手的還是會分手呀！

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