最近國泰航空公司的重組 方案及國泰港龍航空熄燈的消息在媒體上全面洗版，全部是關於這家曾經是香港 人引以為傲的航空公司的消息及圖片，還有很多現職及曾經任職的員工貼出文章，一下子好像哀悼失去摯愛的訃聞，可以想像國泰港龍航空在香港人心中的地位。

雖然在2016年改名，還是喜歡叫它港龍，它的發展道路可以說一向都不平坦。

1985年，它的出現是要打破航空業壟斷的局面，可惜初期經營困難，連年虧損，1990年引入國泰成為第二大股東，在管理層新思維努力下，轉虧為盈，即使當中不時有股權變動，但未有絲毫打擊它努力成為香港人飛內地的首選航空，亦多次獲選亞洲區內最佳航空公司。

喜歡它的親切感，由訂位、辦理登機手續到機上服務，全以廣東話先行，再配合普通話和英語廣播，食中餐，看中文報紙，也是香港首間航空公司提供雪糕，還有親切可人的機艙服務員及優秀的飛行員…這一切都成為過去，它的結束是新冠肺炎疫情 下的犧牲品。

管理層要做出這個沉重的決定絕不好受，但疫情打擊全球航空業，國泰亦不能獨善其身，做果斷的決定是要兼顧大局，是兩害損其輕的做法，是對是錯，就由歷史來公論。

相信沒有人會想到港龍會結束，再次證明幸福不是必然，沒有打不倒的神話，只有時刻保持危機感，不斷改善營運提升競爭力，才有堅實的基礎面對危機。