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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

港龍的隕落

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近國泰航空公司的重組方案及國泰港龍航空熄燈的消息在媒體上全面洗版，全部是關於這家曾經是香港人引以為傲的航空公司的消息及圖片，還有很多現職及曾經任職的員工貼出文章，一下子好像哀悼失去摯愛的訃聞，可以想像國泰港龍航空在香港人心中的地位。

雖然在2016年改名，還是喜歡叫它港龍，它的發展道路可以說一向都不平坦。

1985年，它的出現是要打破航空業壟斷的局面，可惜初期經營困難，連年虧損，1990年引入國泰成為第二大股東，在管理層新思維努力下，轉虧為盈，即使當中不時有股權變動，但未有絲毫打擊它努力成為香港人飛內地的首選航空，亦多次獲選亞洲區內最佳航空公司。

喜歡它的親切感，由訂位、辦理登機手續到機上服務，全以廣東話先行，再配合普通話和英語廣播，食中餐，看中文報紙，也是香港首間航空公司提供雪糕，還有親切可人的機艙服務員及優秀的飛行員…這一切都成為過去，它的結束是新冠肺炎疫情下的犧牲品。

管理層要做出這個沉重的決定絕不好受，但疫情打擊全球航空業，國泰亦不能獨善其身，做果斷的決定是要兼顧大局，是兩害損其輕的做法，是對是錯，就由歷史來公論。

相信沒有人會想到港龍會結束，再次證明幸福不是必然，沒有打不倒的神話，只有時刻保持危機感，不斷改善營運提升競爭力，才有堅實的基礎面對危機。

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