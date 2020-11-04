我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

爸爸的目光閃閃躲躲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天，年輕人緊急召集商討突發事件，眾人收起了慣常胡鬧的一面，嚴肅地展開討論。

「係點發現㗎？」其中一個打開話匣子。

當中那個臉色灰敗如土的緩緩回答：「佢平時沖涼都會帶埋手機入去嘅，嗰日放咗喺出面，咪俾阿媽發現咗囉，死蠢！」

有人搭嘴：「我阿爸咪又係咁蠢，手機竟然不設密碼，啲相又唔識刪除，俾阿媽發現都係遲早嘅事，咁蠢唔死都無用！」

「咁你阿爸點解釋呀？」

「解乜嘢釋啫，佢一直垂低眼唔敢直望我呀！」年輕人突然扯高了嗓門大喊，圓滾滾的眼睛裡，閃出了淚光。眾人沉默，大家都清楚從小爸爸是他的偶像，現在爸爸背叛了家、背叛了他，叫他如何接受？

「咁你阿媽點呀？」

「有乜點啫，咪大叫大喊要生要死咁囉，煩死啦！」年輕人歎了一口氣續說：「老實講，我阿媽份人真係好惡頂，有佢講、無人講，人又專橫霸道、控制慾強，唔止阿爸，我同細佬都好痛苦。」當父母陷入離異的漩渦中，子女的心理都會容易失衡，往往遊走於對父母痛恨與憐惜之間，難以理順。

「咁你以後有乜打算？」

「我決定以後靠自己，唔理佢哋！」席間飄盪著贊同的空氣。父母離異時，不要看扁子女甚麼都不懂，又或責怪他們愛理不理，其實他們心底害怕得很，怕從此失去一切，包括父母的愛。

「話時話，我可能出面有細佬妹呢！」眾人哄笑，笑中卻帶著一絲絲苦澀。

手機

上一則

《大蘑菇過生日》系列之四／獅子王

下一則

刺與陽台

延伸閱讀

圖輯／500多個無證兒童 不知爸媽在哪裡

圖輯／500多個無證兒童 不知爸媽在哪裡
家暴覺醒月 勵馨：孩子心中留陰影也是家暴

家暴覺醒月 勵馨：孩子心中留陰影也是家暴
華裔律師杜惠莉疫期親下廚 為員工做羹湯

華裔律師杜惠莉疫期親下廚 為員工做羹湯
麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12

一方素帕

2020-11-01 02:02
達姆∕圖

廚房接班人

2020-10-29 03:02

住酒店醜出國際

2020-10-30 03:01

醫生，拜託你了！

2020-10-31 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網