這天，年輕人緊急召集商討突發事件，眾人收起了慣常胡鬧的一面，嚴肅地展開討論。

「係點發現㗎？」其中一個打開話匣子。

當中那個臉色灰敗如土的緩緩回答：「佢平時沖涼都會帶埋手機 入去嘅，嗰日放咗喺出面，咪俾阿媽發現咗囉，死蠢！」

有人搭嘴：「我阿爸咪又係咁蠢，手機竟然不設密碼，啲相又唔識刪除，俾阿媽發現都係遲早嘅事，咁蠢唔死都無用！」

「咁你阿爸點解釋呀？」

「解乜嘢釋啫，佢一直垂低眼唔敢直望我呀！」年輕人突然扯高了嗓門大喊，圓滾滾的眼睛裡，閃出了淚光。眾人沉默，大家都清楚從小爸爸是他的偶像，現在爸爸背叛了家、背叛了他，叫他如何接受？

「咁你阿媽點呀？」

「有乜點啫，咪大叫大喊要生要死咁囉，煩死啦！」年輕人歎了一口氣續說：「老實講，我阿媽份人真係好惡頂，有佢講、無人講，人又專橫霸道、控制慾強，唔止阿爸，我同細佬都好痛苦。」當父母陷入離異的漩渦中，子女的心理都會容易失衡，往往遊走於對父母痛恨與憐惜之間，難以理順。

「咁你以後有乜打算？」

「我決定以後靠自己，唔理佢哋！」席間飄盪著贊同的空氣。父母離異時，不要看扁子女甚麼都不懂，又或責怪他們愛理不理，其實他們心底害怕得很，怕從此失去一切，包括父母的愛。

「話時話，我可能出面有細佬妹呢！」眾人哄笑，笑中卻帶著一絲絲苦澀。