近代提起畫馬的，難免想起徐悲鴻。遊北京都應跑去看看以徐悲鴻故居為基礎建成的「徐悲鴻紀念館」,「徐悲鴻故居」五字是周恩來所題。內裡的「徐悲鴻起坐間」，掛了由徐悲鴻書魯迅語：「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」。

紀念館展出徐悲鴻各個時期作品，有素描、油畫、國畫等。他的畫室和臥室也按他生前的原狀陳列，還有他手植的樹木，依然含笑迎人。

與另一個近代畫馬大師葉醉白相比，徐悲鴻的背景迥異。徐是逝世於1953年，享壽不過58歲。在政治立場上他親共，與國民黨 誓不兩立。

葉醉白恰恰相反，是國民黨軍人出身，撤退至台灣 後自軍中退役，專事繪畫，1974年得蔣中正授與特別榮譽獎，1981年又得蔣經國授與甲種一等獎，享壽90歲。

徐悲鴻不像葉醉白那樣在台灣偏安時安心作畫，他是在日寇侵華和國共鬥爭漩渦下，目睹國難當頭，筆下自有悲憤。同時他的婚姻悲劇，與蔣碧薇女士決裂，不僅性格不合，更涉及政治色彩。與蔣女士私通的張道藩，是國民黨鷹犬。

藝術一捲入政治，就失去純潔性。徐悲鴻與國民黨決裂，是1946年當時他返回北平出任北平藝專校長，聘請吳作人做教務長。導火線是由共黨組織的反內戰反飢餓學生運動，而藝專學生的示威遊行，有三個教授率領，包括馮法祀、高莊和李宗津，其中馮法祀是共黨地下黨員。國民黨教育部 要求徐悲鴻解聘這三位教授；北平警備司令部則要逮捕示威學生。

其中一個示威學生，是徐悲鴻愛徒，也是港人熟知的大導演李翰祥。這次風潮，李翰祥被迫流亡香港，放棄美術，卻在電影界大放光采！