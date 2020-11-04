國泰航空經歷一系列陣痛，領導層終於作出保障自身安全的決定。痛斬患難與共的港龍，給香港 增添近萬的失業大軍。

國泰航空一直都是香港亮麗的品牌，信譽佳，服務上乘。移民北美後，多次返港，都搭國泰。一登機門，乘巧的空中女服務員笑臉迎人，特別那批年輕香港女孩，聽她們說純正廣東話，已覺親切。老伴手持拐杖，但偏愛選機尾最後一排只有兩座椅位置，由機頭走到機尾，沿途國泰空姐跟隨，生怕老伴走不動，用廣東話叫「婆婆，要幫手嗎？」直到老伴坐下才放心離去。開餐時特別問我們：「兩位食乜嘢呀？」異鄕中就愛聽鄉土之音。因坐機尾，服務員在艙內一舉一動全在眼中。上餐前的準備，動作麻利，忙而不亂，互相合作，看到的是個團隊在運作。乘客入睡後，機艙寧靜，幾位當值年輕港男港女坐在一起細聲聊天，談工作説生活，聽在我這個老頭心裡，衷心為他們高興。

曾經在印尼 峇里島旅行，返港前颱風來襲，香港掛八號風球，交通中斷，我們在機場只好枯等，改掛五號風球時旁邊國泰航班起飛，我們坐印尼航空遲了兩個小時才動身。香港作風就是靈活走位，膽大心細，能動的就要去做，不錯失良機。

國泰對員工的管理和教導做得真不錯，但領導部門卻不怎様，單看國泰這幾年來在燃油對沖機制上一直出錯，損失慘重，利潤大降，拖累整個集團收益，真叫辛苦的員工洩氣。政治漩渦中太子爺跪低，不珍惜羽翼。拖至今日，圖避帶領員工責任，單從炒人斬港龍入手。

港龍厄運連連，以港資趁開放改革躍起，無奈被國內同行及國泰擠壓，無力大鵬展翅起飛，反而被國泰收購，成二奶仔，逆境時首被斬首。

不知道為什麼港府不出面力助港龍求生，有現成機隊及能搏殺的員工，又有得來不易航權，這些都是極其珍貴資源。反而有個大灣航空在深圳即將問世，黃姓負責人大出鋒頭。此人熟口熟面，煲呔入獄及雄濤電台結業令鄭大班斷臂退休 ，都有他的身影。

香港加油，借用國泰機師廣播用語，傳播港人聲音。