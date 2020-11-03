家中書房案頭，用玻璃壓放了兩幅畫馬圖，一幅是用徐悲鴻「奔馬」製成的山東煙台抽紗刺繡工藝品；另一幅是故宮博物館 藏郎世寧的「百駿圖」複製品。

郎世寧是義大利 籍畫家兼建築家，康熙時來華傳教，被召入宮為畫院供奉，曾參與增修圓明園工程，賞賜三品頂戴，歷康熙、雍正、乾隆三朝寵遇。

他的畫法，參酌中西而融會貫通，尤工畫馬。「百駿圖」是他的平生傑作，描繪百駿臥立、奔馳、互噬、舐駒、涉渡，形態萬千。

至於畫馬的國寶，首推唐人韓幹的「照夜白」，畫的是一幅拴在木樁上的駿馬，上有張彥遠簽名。後來此件作品傳至其後裔名畫家溥心畬手中，他因治母喪沒錢，割愛讓出。此後輾轉易手，上世紀八十年代終為美國大都會 博物館購藏。

另一幅畫馬傑作，是北宋李公麟的「五馬圖」，有同時代的大書畫家黃庭堅題記。畫卷內容是李公麟描繪元祐年間，于闐國等所贈名馬，包括鳳頭驄、錦膊驄、好頭赤、照夜白等，最後一匹黃庭堅無題字，可能是滿川花。據說李公麟畫馬，是繼承唐人韋偃、韓幹之後，後世人已難超越其藝術水平。

「五馬圖」在南宋時猶歸內府收藏，後經諸家遞藏，乾隆時入清宮，清亡後其真跡遺失，後來方知已被一名日本人秘藏。

金代則有趙霖所畫「唐太宗昭陵」的「六駿圖」，但據說此畫及不上元代趙孟頫所畫的「秋郊飲馬圖」，具清新氣息，不再是南宋院畫的風格。趙孟頫另有一幅「飲馬圖」，為內地博物館所藏。

今日偽畫充斥，書畫鑑定，確是一門大學問，而且懂得的人愈來愈少，既要講精確性，也要講科學性，且往往各個鑑定者角度不同而見仁見智。