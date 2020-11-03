英國 某大學一年班女生，此刻正盡情地跟大夥兒暢飲聊天，大笑大叫，當中沒有人戴口罩。

該名女生於十天前，才於大學宿舍的房間裏自我隔離，她的身份是新冠肺炎確診患者。除了短暫失去味覺和嗅覺，有點兒頭痛之外，她的病情僅屬輕微。也因為病況不算嚴重，該女生於自我隔離期間，竟然偷偷相約其他確診校友，齊來開個Covid派對。這是輕狂？或是缺德？

即使是自我隔離剛完結，身體看來已康復過來，當事人也不應立即去掉口罩通街跑，任意跟人緊密接觸吧！天曉得你身上還有否帶着病毒？也許英國就是有太多這類不負責任的人，才讓新一波疫情 來得更猛。

日前於諾丁漢，有大學的三年班學生違反限聚令，三十多人齊開大派對。警察 找上門來時，主辦人竟然反罵警察破壞了他們的樂趣。結果，有人被重罰一萬鎊，希望能收阻嚇作用吧！

目前，全英國有超過一百間大學爆疫情，幾乎所有大學課程已轉為網上授課，但學生宿舍依然是最高危的地方。年輕人不戴口罩，共用廚房、洗手間、洗衣房等，病菌太輕易傳播了。學生們互傳信息時，不是問：「你的宿舍有人確診嗎？」而是問：「你宿舍有幾多case？」有些宿舍是全面隔離，最走運的也可能有三兩層隔離呢！

近日，有留學生紛紛準備提早離開英國回到自己的國家去，快則十月下旬就起行了，遲則十一月，至於決定死守留下來的，就只有做足防備措施自求多福了。