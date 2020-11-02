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北質南文

〈六合飛翔〉岑逸飛

昔日春秋戰國時代的楚國，位於今日湖北、湖南。楚立國於周初，始封者為熊繹，僻處荊山一帶。相比於諸夏，楚文化落伍，但楚人進步很快，能兼收並蓄。

當時中國已具備不同區域的文化，除黃河的中原文化，尚有東方齊魯文化、西北秦文化、長江上游巴蜀文化、長江中下游吳越文化，以及淮河的淮夷文化。

各種區域文化，應以楚文化別具一格，開出藝術之花。楚人是神話民族，浪漫激情，相信生命靈魂永生，山川、草木、鳥獸有靈。楚人講求人神交融，楚藝術形象的動物、植物以及自然現象，都與神話有關。

所有楚藝術作品，動態美感強烈，飄逸流暢，是具備活潑生命力的明證。若與中原傳統藝術相比，楚藝術多的是曲線、弧線，甚少直線、死線。曲線、弧線，是生命運動姿態的表達。

楚人除了讚美大自然、追求感官享受和欣賞動態美之外，更有濃厚的色彩美感，正如劉勰在「文心雕龍」以「驚采絕艷」形容「楚辭」。而在諸種顏色之中，楚俗尚赤，也愛綠。楚墓的出土文物，常見翠衣，或翡翠珠被。在各種鳥類之中，楚人喜鳳，特別鍾愛鳳凰，相信因為鳳凰羽毛色彩斑斕。

大抵中國文化可分南北兩系，即使今日，南方人和北方人，存有頗大差異。北系文化是黃河流域，南系文化是江淮流域，以楚文化為中心。

一般認為，北系文化渾厚而重事實，南系文化華麗而尚華藻。這兩系淵源，其實是商、周文化的演化。商人氣質較傾向藝術，喜歡崇祀鬼神，又好田獵和飲酒；周人則實事求是。古人說：「殷尚質，周尚文」，但漸漸各朝相反方向發展。北方是周文化，南方是商文化，北質南文。

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