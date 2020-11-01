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湘水情懷

〈六合飛翔〉岑逸飛

關於湘夫人的愛情故事，也許令人聯想到湘女多情。「湘」是湖南簡稱，古代是楚地。在春秋戰國時代的華夏文化，北方以晉為表率，南方則以楚學獨領風騷。

過去學術界研究中國文化，大抵重北輕南，重黃河輕長江，重黃帝輕炎帝，重儒家輕道家。探討楚學，不過是這半個世紀的事，仍是一個有待開發的園地。

但不管是北學南傳，抑或南學北調，南北二學的交流，湘夫人極具象徵意義。稱為「湘夫人」，只因是投入湘水自盡，但若根據傳說，湘夫人是舜的二妃，原為帝堯的兩個女兒叫娥皇與女英。而帝堯即陶唐氏，相傳居於平陽，即今日山西臨汾縣西南，春秋時是晉地；換言之，湘夫人應是山西人。

說湘夫人是帝堯之女，不過是通俗版本，屈原的「楚辭・九歌」有「湘君篇」及「湘夫人」篇，一般認為湘君是湘水神，湘夫人是舜的二妃，又或認為湘君和湘夫人都是配偶神。但也有異議，例如韓愈就認為，娥皇是舜的正妃，故叫湘君；女英地位較次，降而為湘夫人。

讀屈原的「楚辭・九歌」，其演唱形式經過考證，巫師起了重要作用，而「湘夫人」是由男巫唱出，飾演湘君唱戀慕夫人之詞;「湘君」才是由女巫唱出，飾演湘夫人唱戀慕夫君之詞，其中有句謂：「望夫君兮未來，吹參差兮誰思?」可見湘君是男，湘夫人是女。

屈原寫的「湘君」和「湘夫人」，都是絕美佳詞，不但寫「橫流涕兮潺湲，隱思君兮悱惻」的愛情，也有「時不可兮驟得，聊逍遙兮容與」的道家情懷，是儒道兩派思想的結晶。

湘水貫通湖南，流域面積占全省四成，其中的「斑竹」，據說是湘夫人淚下沾竹而成的湘妃竹。

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