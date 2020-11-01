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餐蛋麵

〈太平山下〉卡芒

總會想起有個送外賣小子紅色包裝的日本即食麵，它可以說是香港人最方便的主要食糧之一。無論早、午、晚餐任何時候吃上都滋味無窮，加上脆邊太陽蛋及手指般厚的午餐肉，一碗餐蛋麵就此誕生：麻油香濃無比，麵條彈牙可口，煎蛋脆邊流心，餐肉口感十足。

八十年代年輕人一仙一毫儲存起來，為的就是走到樓下士多食碗即食麵，若有高興事便會加隻蛋，若高興又有多錢的再加塊午餐肉，一碗簡簡單單的即食麵成為青春不能磨滅的味道。每分錢都不容易擁有，每一口都是一份血汗，當時吃即食麵是一種奢華級的享受。成年後，即食麵變得普及，價錢亦變得便宜，自己亦變得有錢，想隨時隨地吃即食麵也不成問題，但每一次吃都會想起青春般的滋味。可是人老了，味精還是不能多吃，但三天不到又有想吃即食麵的衝動。

然而即食麵一哥漸漸退下來，新一代都不再放他在第一位。同一款即食麵，在不同年代人的眼中都有著不同的感覺。

聽過幾個20歲的少女都不愛即食麵一哥，也不會有想吃的衝動。時代變了，現今吃即食麵是如此簡單的事，加上選擇繁多，世界各地都出產各式各樣的即食麵，一哥不被寵納見怪不怪。社會經濟發展蓬勃，大家都變得有錢，享受也變得高級，又怎會在意一包個位數價錢的即食麵呢。年輕人亦追捧健康飲食苗條身材，即食麵既邪惡又無益，怎會被加入減肥計畫之中。

年代不同，價值觀也不同。少吃點也是好的，身體健康難能可貴。

說到這，還是煮碗餐蛋麵作宵夜吧。

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