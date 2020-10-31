因應萬聖節，各商場都有幾個南瓜骷髏做擺設，據說源自於愛爾蘭，叫傑克南瓜燈(Jack-O-Lantern)。

故事大意是傑克死後，天堂地獄都不收留他，成了中國 人所謂的中陰身，徘徊在人間，本來拿的是白蘿蔔燈籠，後來故事在美國 發揚，那裡南瓜較蘿蔔更大更易雕刻，於是就成為今天南瓜燈籠的模樣。

說起南瓜，看似簡單的食材，其實有點複雜，因為我們稱為「南瓜」的，本身就有幾個品種。

首先是美洲南瓜，包括了夏南瓜，通常在未成熟、皮偏軟時烹煮。也包括了製成南瓜骷髏的巨型美洲南瓜，據說最重可跟一部私家車相比。難怪灰姑娘坐的是南瓜車，原來童話也要有點真實依據。

至於最常見，較多人食用的是冬南瓜，這個要等到果實成熟，皮變硬時才採收食用。最出名的是葫蘆身型的奶油南瓜(butternut)和圓圓的黃皮南瓜(pumpkin)，兩者都可以用來燉菜做湯，打成泥做南瓜派也是一個好選擇。

南瓜形狀多樣，再加上品種繁多，讓人感到混淆，最重要的是比較遲才在中國出現，也較少有南瓜做的菜式，所以我們不太了解南瓜。

事實上，中國本土產的瓜類不多，我們現在的瓜是由不同地方傳來；例如西瓜，原產自非洲，早在五代時候從新疆經絲綢之路傳到中國，西瓜本身水分充足，而且在乾旱的荒地也可以長期保存，成為絲路上補足水分的果實。後來阿拉伯人日益強大，阻隔了東西方的聯繫，中國於是開展了海上貿易，大概到了明朝，南瓜才從菲律賓沿水路到來。

南瓜天生適應力強，容易種植，而且澱粉、碳水化合物含量較高，在營養學分類上被歸類為主食，本應該很受人們重視，但中國人主食習慣是米飯或麵食，南瓜的到來，已經沒有一個明確位置，唯有在飢荒時代，充當危急糧食；小說家二月河作南瓜歌，讚它是「窮人瓜、是眾人瓜」，就是可以幫人捱過貧困歲月。

西方的鬼節向來不會有中國式的陰沉肅穆，反而是輕鬆愉快的氣氛，何況我們這兩年已見慣人世界的恐怖，想起近年很多香港 人提著行李向世界飄蕩，和提著南瓜燈籠的傑克有同病相憐的感慨。