去年母校慶祝一百五十周年紀念，筵開百多席，新舊校友濟濟一堂，場面壯麗。師妹們驚人魄力和組織幹勁，真令我讚歎不已。

可是，草草吃過頭一道菜，我就悄悄急步離場。不走是不行了，我的心已跳得亂七八糟，手心和腋下都冒汗，胸口發悶，呼吸也不太暢順，頭頂像放著沉重的鉛塊，頭的中心隱隱作痛。再不及時離開的話，我怕會暈眩眼花而倒下來。

「社交恐懼症！」老同學後來揶揄我。

她們也不是沒道理的。小妹大半生都當過無數次台上的司儀，又或是親子 講座的演講嘉賓，大部分工作都是面對群眾講話的，既然工作能應付過來，又豈會有患上社交恐懼症之理？

其實，這點我也一頭霧水，當要應付面對群眾講話的工作時，確實好像有個勇敢女孩跳進了我的身體裡，自由操控了我的靈魂和嘴巴，讓我在台上揮灑自如。面對群眾的情況可以克服，但當要參與跟陌生人的飯宴時，那套一連串的身體反應——心悸、胸悶、頭暈、眼花、冒汗等，又會再度來襲。

謎團終於解開！當司儀或當演講嘉賓都是有稿可跟的，即使毋須拿著稿照讀，親子知識已刻印於腦海，隨時可以流利背出。當環境因素能在掌握之中，憂慮和恐懼便可相繼大大減少了。

但當與一群不太稔熟的人共膳時，你不能預計人家會說甚麼、問你甚麼，你又該如何得體地回答等等。太多未知因素了，想得愈多，老毛病又來了。