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望夫石

〈香江往事〉伍牧
望夫石老照片。（作者提供）
望夫石老照片。（作者提供）

時光荏苒，轉瞬間那已是60多年前的一幀舊照片。登上今天的望夫山遠眺，沙田高廈林立，早就成為香港最熱鬧的新城。即使望夫石旁，青翠的樹木也已亭亭茁長，並非老照片那樣子的光禿一片。     

幼時入讀深水埗大埔道嶺東小學，讀了兩年，都沒有機會參加學校的集體旅行。升上三年級時，轉讀的培華學校通告在重陽節假日，旅行沙田紅梅谷，我欣然參加。

紅梅谷在沙田大圍的南邊，從沙田火車站走路到目的地，路途不短；那時沒有手機，也不知道走了多久、多遠？但即使女生，輕鬆地走，東張西望，只以為走了一陣子。

到達目的地時，高班學生早已抵達。班導師背對著獅子山，叫我們面對望夫石，讓女生坐前排，大家坐下休息。老師告訴我們：紅梅谷以紅色水楊梅著名，那是鄉民喜愛的野果；水楊梅不是高大的梅樹，而是矮小的灌木。

他為我們講故事：有一個婦人，天天背著孩子，登上他後面的山崗，盼望丈夫歸來，日久化成石頭的傳說。又請音樂老師帶領我們唱歌，更圍圏玩遊戲……。

自由活動、吃便當時，看見一位老師背著攝影器材，登上望夫山後的山坡，以長鏡頭拍攝望夫石。而高班老師帶學生登高之後，則正在下山──山雖不高，約只有800呎，但他吩咐我們：沒有老師帶領，不可上山。

我在谷內逛了一會，仍不知水楊梅是什麼樣子？老師已吹哨子集合我們，領我們提早排隊回程，那位音樂老師也在隊伍旁邊照顧。我們先去火車站旁的萬佛寺參觀，在那裡等候全體同學，然後乘火車回九龍。

那是我入學後，第一次的學校旅行，雖已過了一個甲子，印象還歷歷在目，特別是那沙田的地標──望夫石。據聞今天紅梅谷仍是許多遠足人士喜歡去的郊野公園，政府還設置了燒烤場。仰觀望夫石，四野蒼翠清幽，靠近市區，而又有郊遊之趣。

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