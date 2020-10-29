孩子變成另外一個人？

經常會遇到家長這樣問：「你認為傳統學校好啲，或係國際學校好啲？」教我如何回答？這個跟問我中餐好吃些，或是西餐較好吃，是如出一轍的難題呀！

兩種壓根兒不一樣的教育 制度，是難以比較的，但對於國際學校的親身體驗，倒可以跟家長分享。

當年小兒於傳統學校熬至小三，母子天天為溫習問題而激烈爭吵，關係瀕臨決裂。我毅然作出了抉擇，將兒子插班到一間國際學校讀Grade 3。

第一天上學已大開眼界！那位年輕英國 老師打扮真出位，頭上結了兩條孖辮，穿了超短裙，蹦蹦跳的活像個小女孩。哦！原來這天是學校舉辦的「相反日」，師生可隨意自由構思，比如是男生扮女生、學生扮老師等，班主任明顯是扮成稚嫩女孩吧！

不久於家長日，班主任一本正經的跟我詳述小兒在校的表現，這天她的打扮非常嫺淑得體。「你的兒子在班裡人緣好，受同學愛戴，他樂於助人、做事用心……」我感到眼淚已奪眶而出，真失禮。不過是三兩個月前，傳統學校老師形容小兒為：「心散、懶惰、上課遊魂……」怎會於這麼短的時間裡，小兒會變成另外的一個人？

不，孩子沒有變，是教育制度變了。先前的是主力揪出孩子的陋習不足處，而後者則強調發掘孩子的優點，助其發揮。

小學階段確實沒有太多功課，兒子卻盡情享受閱讀的餘裕。老師們都魄力驚人，經常帶著學生們「通山跑」，我們隨隊當家長義工的都獲益良多，也從沒想過，孩子會如此愛上學呢！