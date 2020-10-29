我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

《環保身開始》

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

新冠肺炎引發全球經濟陷於停擺狀態，各項公共衞生條例、社交隔離措施，導致市民生活及各行業大受影響，航空旅遊業更加近乎癱瘓，結業、失業、減薪負面消息不絕；唯一正面的是，因為人類活動減少了，今年頭六個月全球的二氧化碳比去年同期減少8.8%，大家見多了藍天日子；但這個結果是要付出非常大的代價，而且不會持續，當經濟活動陸續回復正常，碳排放量仍會逐漸上升。

環境運動委員會主席沈祖堯教授深深體會到，氣候變化對地球資源及人類健康的重要性，要保護環境就要由個人習慣出發，所以他以《環保身開始》為主題，與香港電台聯合製作電視節目，內容環繞不同環保議題和市民健康的密切關係，從而推動市民實踐可持續的低碳生活模式。

節目主題包括氣候變化、海洋污染、微塑膠、即棄文化、空氣污染、城市規畫、環保建築、家居日常、海鮮污染及飲食與健康等等，並邀請醫生、學者及相關專業人士現身說法，加深觀眾對各環保議題的理解和認同。

其實要有效改變習慣，必須由教育開始，尤其是小朋友，所以公司推出幼稚園教材套和「超人中中」動畫短片，透過生動有趣的故事向小朋友灌輸環保教育，小改變，大改善，一切由自身開始。

教育 香港 新冠肺炎

上一則

悠然撬罾時光（上）

下一則

楊千嬅的立體紀錄冊

延伸閱讀

疫期減少運動 心情易低落

疫期減少運動 心情易低落
海外“紅樓”：北美女性文學漫談

海外“紅樓”：北美女性文學漫談
從人口增長看房價 南加河濱縣潛力大

從人口增長看房價 南加河濱縣潛力大
10隻北極熊餓壞「包圍垃圾車」覓食 嚇壞駕駛

10隻北極熊餓壞「包圍垃圾車」覓食 嚇壞駕駛

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12
位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（取材自官方臉書）

黑漆漆「靈魂閱讀」 高雄無關書店登CNN旅遊版

2020-10-24 00:06

退休了

2020-10-23 03:00
作者（前排右一）一九七○年在農村出工。

人生驚夢（上）

2020-10-22 03:00

對時間的困惑

2020-10-18 03:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除