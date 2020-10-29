新冠肺炎 引發全球經濟陷於停擺狀態，各項公共衞生條例、社交隔離措施，導致市民生活及各行業大受影響，航空旅遊業更加近乎癱瘓，結業、失業、減薪負面消息不絕；唯一正面的是，因為人類活動減少了，今年頭六個月全球的二氧化碳比去年同期減少8.8%，大家見多了藍天日子；但這個結果是要付出非常大的代價，而且不會持續，當經濟活動陸續回復正常，碳排放量仍會逐漸上升。

環境運動委員會主席沈祖堯教授深深體會到，氣候變化對地球資源及人類健康的重要性，要保護環境就要由個人習慣出發，所以他以《環保身開始》為主題，與香港 電台聯合製作電視節目，內容環繞不同環保議題和市民健康的密切關係，從而推動市民實踐可持續的低碳生活模式。

節目主題包括氣候變化、海洋污染、微塑膠、即棄文化、空氣污染、城市規畫、環保建築、家居日常、海鮮污染及飲食與健康等等，並邀請醫生、學者及相關專業人士現身說法，加深觀眾對各環保議題的理解和認同。

其實要有效改變習慣，必須由教育 開始，尤其是小朋友，所以公司推出幼稚園教材套和「超人中中」動畫短片，透過生動有趣的故事向小朋友灌輸環保教育，小改變，大改善，一切由自身開始。