筆者曾提及陳獨秀做過「托派」，朋友另有意見，謂陳獨秀其實沒有組織中國 的托派，只是與托洛茨基(Leon Trotsky)通過一封信，被人無限上綱。1929年陳獨秀被開除出黨，罪名是「右」，而不是托洛茨基之「左」。1951年毛選出版，關於陳獨秀也只說其「右」。妙在注釋卻說陳的「立場」與托洛茨基「相同」。

究竟陳獨秀算不算是「托派」？90多年前的往事，如今追究，變成學術考證，不是一篇小文所能說出。我只能根據手頭資料略說。

指陳獨秀的罪名是「右」，那是1927年蔣介石清黨，共黨黨員遇害無數，召開「八七會議」，認為犯了「右傾機會主義的錯誤，身為總書記的陳獨秀，要負上主要責任」。

到1929年風雲驟變，托洛茨基被蘇聯政府驅逐出境後，就在土耳其聯絡俄、美、奧、法、義等國的托派分子，籌備了托派臨時國際，即「第四國際」的前身。而這時的陳獨秀，則以托派理論，對「八七會議」指他為「右」的罪名進行反擊，最後是中共 中央政治局會議通過決，開除陳出黨，理由是陳公開承認托洛茨基是「同志」云云。

當然，卻加之罪何患無辭。說陳獨秀是托派，要看甚麼標準。若說他搞托派組織，那當然不是。托派組織是先由留俄學生史唐、陸一淵連同共黨分子王文元、劉文靜等人搞的，並沒有陳獨秀的分兒，陳僅是個曾認同托派或欣賞托派的托派分子而已。

成王敗寇，托洛茨基因其極左面目，做了過街老鼠。但唐君毅先生說：馬克思到列寧是共黨第一次墮落，到史達林是第二次墮落。故托洛茨基尚算是個真誠的馬克思主義者，陳獨秀是性情中人，曾認同托派不足為奇。