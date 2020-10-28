記得9月中到倫敦時，全英國 每天的疫情 平均是3000宗以下。我們如常到The Goring Hotel品嘗威靈頓牛柳、到UMU啖高質魚生飯、到唐人街金龍軒吃點心…只要戴口罩，進入店鋪時量體溫和登記詳盡資料，以備日後可能需要的追蹤等，一切都頗為稱心安全。

沒料到疫情會急轉直下，一個月後，全國每天疫情急升至近2萬宗，不要說出外用膳了，就連到超市買日用品也不敢多流連，目前是全天候留在家中以策安全。

英國的新聞報導更有「打到嚟」的駭人氣氛，天天都有地區新加入Lockdown（封城 ）的行列。全英國疫情已分為三級制，由中度嚴重到非常嚴重和極為嚴重，各有不同程度的防疫措施。比如極為嚴重地區的食肆和酒吧都必須關閉，只供外賣服務，不同家庭禁止室內及室外探訪等；其他地域則只禁家居探訪，但室外相聚卻准許。

總而言之，只能用「一片混亂」來形容。

專家的答問更是可圈可點。「請問在Tier 2的女生可到Tier 3探望男友嗎？」「這個問題嘛，該是最佳時機來考驗這對情侶是否愛得夠深？」「請問Tier 3的祖母能如常到女兒的家裏照顧兩個孫兒嗎？」「我反而覺得應聚焦於祖母，她屬高危一族，應該考慮孫兒們會否有機會把病傳染她。」

看，連專家也避開「可以」或「不可以」的答案，若疫情仍然失控，甚麼Tier都沒意義了，看來全國又一次Lockdown恐怕迫在眉睫！