教仔該怎樣教？

熱衷親子教育 二十載了，姑勿論是如何苦口婆心地勸導，依然說服不了一些冥頑不靈的爸媽。他們鐵下心要嚴厲管治孩子，更要從小軍訓般教子女對爸媽高度服從，並深信孩子是不打不成材的；使勁地打，可收以儆效尤之效果。

若然嘗試輕輕解釋，打仔是不會教到好仔的，從小被體罰的孩子普遍自我形象低、對人缺乏信任，因為連自己最親近的爸媽都會對你拳打腳踢的話，你還可以相信誰？這類孩子長大後還可能有數之不完的負面影響呢！

「哦！唔打，咁即係縱容仔女啦！」這類爸媽旋即會從一個極端跳到另一極端去，真氣人。其實，所有心理學理論，都主張爸媽以無限的愛引導孩子走上成長路，途中賞罰分明，遇上逆境時齊心迎難而上；若孩子能深深感受到家人的愛，那將形成一股前進的動力，令孩子遇到困難時不會輕易放棄。

聽得不耐煩的爸爸噘嘴反駁：「唔係噃，我細個咁曳，阿爸阿媽打我係應該嘅噃，真抵打喎！」每次碰到認為自己「抵打」的人，心底都難掩懊惱，這類人的心靈其實恍如患了重症，千千個結糾纏不清，人生往往一團糟。

果然，他滔滔描述小時候阿爸如何用棍揍他，長大後做生意如何賺第一桶金，後來如何跟生意夥伴鬧翻打官司，現在一無所有等等。

我問他跟太太和子女關係好嗎？他圓睜著眼反問：「你係問我第幾任太太？」