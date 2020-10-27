我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

抵打的人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

教仔該怎樣教？

熱衷親子教育二十載了，姑勿論是如何苦口婆心地勸導，依然說服不了一些冥頑不靈的爸媽。他們鐵下心要嚴厲管治孩子，更要從小軍訓般教子女對爸媽高度服從，並深信孩子是不打不成材的；使勁地打，可收以儆效尤之效果。

若然嘗試輕輕解釋，打仔是不會教到好仔的，從小被體罰的孩子普遍自我形象低、對人缺乏信任，因為連自己最親近的爸媽都會對你拳打腳踢的話，你還可以相信誰？這類孩子長大後還可能有數之不完的負面影響呢！

「哦！唔打，咁即係縱容仔女啦！」這類爸媽旋即會從一個極端跳到另一極端去，真氣人。其實，所有心理學理論，都主張爸媽以無限的愛引導孩子走上成長路，途中賞罰分明，遇上逆境時齊心迎難而上；若孩子能深深感受到家人的愛，那將形成一股前進的動力，令孩子遇到困難時不會輕易放棄。

聽得不耐煩的爸爸噘嘴反駁：「唔係噃，我細個咁曳，阿爸阿媽打我係應該嘅噃，真抵打喎！」每次碰到認為自己「抵打」的人，心底都難掩懊惱，這類人的心靈其實恍如患了重症，千千個結糾纏不清，人生往往一團糟。

果然，他滔滔描述小時候阿爸如何用棍揍他，長大後做生意如何賺第一桶金，後來如何跟生意夥伴鬧翻打官司，現在一無所有等等。

我問他跟太太和子女關係好嗎？他圓睜著眼反問：「你係問我第幾任太太？」

教育 親子

上一則

我們家的菜

下一則

楓樹不知疫事

延伸閱讀

日本自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液 助您減輕噁心嘔吐的化放療副作用

日本自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液 助您減輕噁心嘔吐的化放療副作用
新冠雞尾酒療法 重症者急救用

新冠雞尾酒療法 重症者急救用
泛美衛生組織：新冠病毒越發在年輕人當中傳播

泛美衛生組織：新冠病毒越發在年輕人當中傳播
專家憂：川普輕症卻用類固醇重症藥 恐有反效果

專家憂：川普輕症卻用類固醇重症藥 恐有反效果

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00
位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（取材自官方臉書）

黑漆漆「靈魂閱讀」 高雄無關書店登CNN旅遊版

2020-10-24 00:06

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00

對時間的困惑

2020-10-18 03:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡