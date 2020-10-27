兒時居廣州，住在市區，就讀東山區小學，乘坐二號線巴士前往，總站前一巴士站叫做鄺盤石醫院，因此醫院名字長記心中。

年紀稍長，得知鄺盤石是廣州著名醫生，出身微寒，原是醫學院的雜役，但勤奮好學，學校給他半工半讀機會，工作之餘完成醫學課程，畢業後留校任醫生。他有雄心壯志，要創建自己醫院，先後到香港 、日本及德國 考察，再在廣州東郊百子崗購入山頭，創建鄺盤石醫院，設有內外婦兒等科，專設留醫病房，貧窮病人減收費用，另設豪華房，招呼付高價富人。

他規定自己十一個兒女一定要讀醫，畢業後留在自己醫院任職。他鍾情德國醫科技術和醫療器械，特別將第三及第五兩個兒子安排到德國讀中學，在德國醫學院畢業，取得德國醫生資格。

五兒鄺公道畢業時剛好第二次世界大戰爆發，被逼留在德國軍醫院擔任外科醫師，照料前線受傷軍人，每天要做無數創傷外科手術，練就一身好本領，既有德國人的精密科學技術，又有中國 人吃苦耐勞精神，為一代外科手術宗師打下堅實基礎。

在德國與德籍女友邂逅成婚，二次大戰後夫妻一起返回中國，重回父親創辦的盤石醫院主理外科醫務。政權變色後，取締私人醫院，鄺盤石醫院被改革成政府的東山區醫院，結束鄺家醫療世業。鄺公道出任華南醫學院（即後來中山醫學院）外科主任。六十年代在鄺公道醫生主持下完成船塢工人斷腿重駁成功罕見手術，名震全國，又因為鄺公道醫生大公無私，醫術高明，能團結各門派各院系同仁，又樂於培植年輕一輩，故有「鄺頭」之美綽號，成為公認的中華第一刀。

文化大革命殺到，留學德國又曾任德國軍醫，納粹大帽一扣，厄運難逃，鄺公道被貶下鄕勞動，農民知道他是大醫生前來求診，但校方不准他涉足醫療工作。他只好暗地裡治療一個小兒麻痺症的患者，引而成功研發出小兒麻痺症外科治療手術。

冷酷政治環境也影響到鄺醫生家庭生活，國內懂德語的不多，德國太太沒有朋友，缺乏社交生活，又沒有合適文化活動，精神面貌臨崩潰，做丈夫的身不由己，無法伴妻返回德國，只好忍痛讓夫人單飛，他親自送太太到東北滿州里邊界，讓她孤獨地登上蘇聯西伯利亞火車經莫斯科返回她自己的祖國。

鄺醫生經歷了與妻子生離死別之創痛，孤獨生活十多年，最後在大家關懷下與另一女教授醫生結伴共度餘生。開放改革後，已另組家庭德國前妻曾返港會前夫，大家開心見面，一段被時代扭曲的淒美悲劇，在人類高尚靈魂引導下有了個完美的結局。

鄺家兒女個個醫科畢業，都是醫生。鄺家私人醫院結束後，兒女各散東西，各自奮鬥。有的到了香港，因所持國內醫生證書不被承認，不能繼續以醫營生。偶然機會筆者結識鄺盤石醫生的小兒子，他就是失落的一個，家人不在身邊，又不太適應香港的生活，雖然有點落魄，但仍然衣著得體，斯文有禮，一接觸就知道是有教養之人。時代變了，父親餘䕃未能能惠及兒女，只嘆奈何！