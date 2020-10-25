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1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

倫敦買賣樓房實況

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

香港出生的阿寶，五年前嫁予愛爾蘭人阿湯，年輕夫婦與三歲兒子居於倫敦以南、Deptford Bridge車站附近的town house。

阿湯在Canary Wharf工作，從家裡步行五分鐘到達車站，乘坐DLR線只需十五分鐘就到達公司。而阿寶坐同一班車，大概半小時即到達倫敦市中心Bank車站，步行十多分鐘即到達工作的地方，非常方便。

兩夫妻同樣從事金融工作，收入屬於中上階層，雖然除稅後的take-home pay（實得工資）只有大概六成，但在倫敦來說，生活已是相當不錯了。數年前，他們以港幣七百萬元購入現址單位，三層高的樓房共有三房，地方非常寬敞。

可是，新冠肺炎疫情全球爆發，卻改變了人類生態。小夫妻已決定將現樓售出並搬離倫敦，準備搬到北面近劍橋的地區去。他們看中了一間六房連花園的大宅，這麼規模的樓房就只有遠離倫敦才能負擔得來了。

疫情爆發期間，大部分人都在家工作，更多人對較大的家居空間和私人花園有更大的需求，不少倫敦人尤其是有小孩的家庭，都決定搬離較擠迫的城市，搬到鄉郊去，他們寧願長途跋涉、乘坐火車回倫敦上班。

阿寶皺眉說道：「間樓放咗兩個月，都只係得兩個客嚟睇。」現址沒有花園，這個時勢較難出貨。

期望於明年三月底之前，英國買樓可豁免印花稅的措施，能為小夫妻帶來買家吧。但不能不承認，這個市是買家占上風呢。

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